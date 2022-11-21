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Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли

15:36, 21.11.2022
Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, которым в 2023—2025 годах увеличивается налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли страны.

Так, у «Газпрома» будут дополнительно изымать по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей.

Также налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023—2025 годах законом повышается до 34%, что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году.

В конце октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». По документу доходы в следующем году должны составить 26,1 трлн рублей, а расходы 29 триллионов. С 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3%.

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