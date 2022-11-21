Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что не может говорить за Министерство обороны, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».

Фото: kremlin.ru

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.



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Максим Кокунин