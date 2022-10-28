Бывшее подразделение KFC в России регистрирует бренд Rostic's и новый логотип

Бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» подало заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

— Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы. После прохождения формальной экспертизы заявки перейдут на стадию экспертизы по существу, где заявленные на регистрацию обозначения проверятся на соответствие требованиям законодательства. Решение о предоставлении правовой охраны этим обозначениям будут приняты по результатам экспертизы по существу, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что новый товарный знак позволит компании производить основные блюда, на которых ранее специализировалась KFC. Под этим брендом компания планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.

Кроме того, по данным Роспатента, компания подала заявки на регистрацию брендов «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет». Под всеми указанными товарными знаками планируется производить и продавать бургеры и блюда из курицы.

Фото: wikimedia.org

Напомним, в начале этой неделе сообщалось, что владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту, точки сети питания откроются под брендом Rostic's.



Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — компании «Смарт Сервис». Согласно условиям договора, покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию. Кроме того, он обязан сохранить рабочие места российской команде.



Еще в августе Yum! Brands сообщала, что бренды KFC и Pizza Hut в России ждет ребрендинг. В июне завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Аналогичная работа велась в отношении сети KFC.



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Максим Кокунин