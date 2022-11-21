Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Владимира Путина о положении дел на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин знает все детали происходящего на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.



— В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо, — приводит ТАСС его слова из интервью телекомпании CBS.

Гросси отметил, что у МАГАТЭ была возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на Запорожской АЭС, хотя на месте были районы, где эксперты агентства были ограничены.

Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко