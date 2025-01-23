Раис Татарстана открыл новое здание Управления экономической безопасности МВД

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новое здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану, расположенное на перекрестке улиц Большой Красной и Карла Фукса. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Объект представляет собой четырехэтажное здание общей площадью 7,3 тыс. кв.м, полностью оснащенное для комфортной работы сотрудников.

В подземной части здания разместилась двухуровневая автостоянка на 66 машино-мест. Первые три этажа отведены под административные, служебные и специальные помещения, включая кабинеты для сотрудников, залы для совещаний с возможностью видео-конференц-связи, а также блоки для хранения вещественных доказательств и работы с заявителями и задержанными.

Здание также оборудовано современными системами охраны и пожарной сигнализации, вентиляции, видеонаблюдения и автономного пожаротушения для архивных и технических помещений.

После осмотра нового комплекса Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по Татарстану.



Напомним, что в селе Верхний Услон состоялось открытие нового административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». В церемонии принял участие Рустам Минниханов, а также министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов.



Анастасия Фартыгина