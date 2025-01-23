СДЭК: в Казани в новогодние каникулы лидировали отправления товаров для красоты и ухода

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Международный оператор экспресс-доставки СДЭК исследовал, какие посылки отправляли жители Казани в новогодние каникулы. В этом году самой популярной категорией стали средства для красоты и ухода за собой, составившие 15% всех отправлений.

Каждый десятый житель столицы Татарстана отправлял в праздники одежду и обувь, а 9% посылок приходилось на автозапчасти. Также 9% составили отправления с аксессуарами, тогда как товары для спорта и отдыха, электроника и парфюмерия заняли по 2%.

— В новогодние каникулы жители Казани предпочитали радовать своих близких полезными и практичными подарками. Мы наблюдаем стабильный интерес к товарам, связанным с красотой и уходом, которые остаются в праздничный сезон самым востребованным выбором, — сообщили в пресс-службе СДЭК.

Кроме традиционных категорий, среди отправлений встречались и необычные предметы, такие как электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста, отопительный котел, фарфоровые изделия, средство для роста ногтей, прибор ночного видения и гитарная педаль.

Анастасия Фартыгина