В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане увеличили размер единовременных выплат для контрактников до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет формироваться из трех источников: 2,1 млн рублей от республиканского бюджета, 400 тыс. рублей от Министерства обороны России и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов и предприятий региона. Об этом сообщили на сайте службы по контракту в Татарстане.

Новые выплаты будут действовать до 1 апреля 2025 года. Военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) получают денежное довольствие в размере от 210 тыс. рублей в месяц.

Единовременная выплата будет доступна всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Для жителей других регионов и иностранцев предусмотрены компенсации за проезд и проживание на время оформления, которое занимает не более одного дня. В Казани с прошлого года функционирует Центр оформления на контрактную службу «Батыр», что значительно упрощает процесс заключения контракта.