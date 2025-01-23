Татарстан занял первое место в ПФО по числу зарегистрированных актов о рождении

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 35,5 тыс. актов о рождении

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан лидирует в ПФО по числу зарегистрированных актов о рождении. Тем не менее цифра чуть меньше, чем годом ранее — на 3,3%, сообщила глава управления ЗАГС кабмина республики Эльвира Ахметова.

Из новорожденных — 18,5 тыс. мальчиков и 17 тыс. девочек. Однако число регистраций стало на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

На коллегии уточнили, что 39,2% новорожденных появились в семьях с одним ребенком, 33,1% — с двумя, 19,4% — с тремя и 8,3% — с четырьмя и более детьми.

В 2024 году в Татарстане родились 313 пар двоен и одна тройня. При этом 18% супружеских пар стали родителями в первый год семейной жизни.

Возраст матерей, родивших детей в 2024 году, показал следующее распределение: 19,4% составляют женщины в возрасте 18-24 лет, 29% — в возрасте 25-29 лет, 27% — в возрасте 30-34 лет, 20% — в возрасте 35-39 лет и 4,6% — в возрасте 40 лет и старше.

Напомним, что Татарстан достиг успехов в области здравоохранения, что подтверждается ростом ожидаемой продолжительности жизни до 74,59 года по итогам 2024 года. В рейтинге среди субъектов страны республика занимает 15-е место, а в Приволжском федеральном округе — первое.



Анастасия Фартыгина