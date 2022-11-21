Jukebox Trio выступит в Казани на фестивале татарской песни за 1,1 миллиона рублей

Фото: официальная группа Jukebox Trio в «Вконтакте»

ГБУ «Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» проведет в Казани VII фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен»). В этом году на нем выступит музыкальный коллектив Jukebox Trio. Как выяснило «Реальное время», за свое участие в мероприятии артисты получат 1,1 миллиона рублей.

Бурундуки из Казани

Исполнителем договора стал продюсер ансамбля Валерий Марьянов, который в качестве руководителя должен обеспечить участие Jukebox Trio в фестивале. Ему необходимо оказать услуги по организации показа концертов, включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств.

Контракт на оказание услуг был заключен 17 ноября, а срок его исполнения заканчивается 31 декабря. Согласно документу, на протяжении всего проекта Марьянову предстоит организовывать репетиции группы с оркестром и другими участниками фестиваля. Кроме того, в период с 1 по 5 декабря в Казани пройдут два концерта, проведением которых также займется продюсер.

Среди других обязанностей исполнителя: участие Jukebox Trio в записи фонограмм фестиваля и согласие на осуществление публичной рекламной кампании мероприятия.

Jukebox Trio — это акапельное трио, выступающее в своем собственном стиле, сочетая техники а капелла и битбокс. Наряду с собственными песнями, группа исполняет и кавер-версии популярных песен. Состав коллектива:

Владимир Иванов — лид-вокал,

Илья Иванов — битбокс, вокал,

Гарри Краулис (Игорь Стулов) — бас, вокал.

Создатель группы, экс-участник и художественный руководитель — Кирилл Шарафутдинов (брат Максима Шарафутдинова — российского журналиста, телеведущего на «Первом канале»).

Фото: официальная группа Jukebox Trio в «Вконтакте»

Стоит отметить, что коллектив начал свою творческую деятельность в 2004 году в Казани. Уже в 2006-м для трио произошло первое значимое событие — участие на фестивале «Новая волна 2006» в Юрмале. Тогда Алла Пугачева присудила им специальную награду «Золотую звезду Аллы» и денежный приз в размере $50 тысяч.

Во многом они известны за счет того, что участвовали в полнометражной картине «Элвин и бурундуки», где спели все русскоязычные песни мультперсонажей. В 2007 группа стала хедлайнером фестиваля «Усадьба Jazz» в Архангельском и в том же году открыла концерт Элтона Джона в Ростове-на-Дону. В сентябре 2015 года Jukebox trio выступили перед Aerosmith на Дне города в Москве.

От Татарстана до Нью-Йорка

Фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен») традиционно принимает в своих стенах Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Его участники исполняют песни на татарском языке в современных аранжировках под аккомпанемент симфо-джазового оркестра. В концерте принимают участие такие артисты, как: Эльмира Калимуллина, Айдар Сулейманов, Ильгиз Шайхразиев, Алина Шарипжанова и другие.

Идея создания фестиваля принадлежит президенту республики Рустаму Минниханову. Так, первый раз данное мероприятие состоялось в ноябре 2016 года, по его итогам президент принял решение сделать фестиваль ежегодным.

Основными целями проекта являются: повышение уровня татарской эстрады, внедрение более высоких качественных требований к музыке, текстам, профессионализму исполнителей, стилистике, манере исполнения, пропаганда татарского музыкального искусства в России и за рубежом.

В 2020 году «Yзгәреш җиле» прошел на одной из главных сцен Америки — знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Фото: wikimedia.org

Дмитриенко, Гарифуллина и «Пицца» — самые дорогие выступления в Казани в 2022 году

Напомним, самым дорогим для Казани артистом в этом году оказался 16-летний российский певец Ваня Дмитриенко, который за свое выступление на Дне города и республики получил 1,44 миллиона рублей. В эту сумму вошли расходы исполнителя, вознаграждение, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Концерт состоялся 30 августа возле центра семьи «Казан», на нем Ваня исполнил программу, длившуюся около 45 минут.

Фото: скриншот youtube.com

Вместе с этим заслуженная артистка России и Татарстана, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина получила за выступление в тот же вечер лишь 1 миллион рублей. По соглашению программа включала в себя исполнение Аидой Гарифуллиной арии Елены из сарсуэлы «Севильский цирюльник», Ave Maria Франца Шуберта, «Сююмбике» Резеды Ахияровой, «Рассвет» Руджеро Леонкавалло и испанское болеро «Красавицы Кадикса» Лео Делиба.

Фото: кадр видео

Также отметим, что чуть ранее, 12 июня, на праздничном концерте ко Дню России (12 июня) в Казани выступила группа «Пицца». На их услуги из городского бюджета выделялось 990 тысяч рублей.

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Максим Кокунин