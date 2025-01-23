Татарстан занял второе место по перспективам трудоустройства среди регионов России

Фото: Мария Зверева

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по перспективам трудоустройства на начало первого квартала 2025 года, уступив лишь Амурской области. Исследование, проведенное платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выделило Татарстан как один из самых привлекательных регионов для соискателей, сообщили в РИА «Новости».

Амурская область, с 77,4 балла, стала лидером исследования и удерживает первое место уже третий квартал подряд. В регионе наблюдается низкая конкуренция на рынке труда: на одну вакансию приходится всего 3,7 резюме. Медианная зарплата в Амурской области составляет 102,6 тыс. рублей, что значительно превышает прожиточный минимум в 19,4 тыс. рублей. Однако 75% соискателей не готовы к переезду, что может ограничивать мобильность на рынке труда.

Татарстан, набрав 77,3 балла, продемонстрировал высокие показатели по ключевым параметрам исследования, включая уровень безработицы и соотношение резюме к вакансиям. Башкортостан замкнул тройку лидеров с 76,53 балла. В десятку лучших регионов также вошли Забайкальский край, Курганская область и другие.



Напомним, что в Татарстане наблюдается дефицит педагогических кадров: в школах не хватает 2 тыс. учителей, а в детских садах — более тысячи воспитателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Анастасия Фартыгина