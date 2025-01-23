Как потерпевшие в Верховном суде Татарстана на следствие пеняли, а Кирилов «сдался»

Обвинение по делу ОПС «Тукаевские» похудело на 12 эпизодов, а дело «просроченной» банды — в шаге от приговора

Фото: Динар Фатыхов

Свой вердикт казанским силовикам по двум эпизодам дела «Тукаевских» вынесли накануне родные двух жертв лихих 90-х. Справедливого суда над виновниками убийств ушедших в бизнес врача Раиса Садыкова и технаря-футболиста Владислава Баранова они ждали три десятка лет. Но к финалу процесса в Верховном суде Татарстана, напротив, утвердились в сомнениях, что дело вообще раскрыто. Прокурор просила для семерых подсудимых 119 лет колонии, но явившиеся в суд потерпевшие ее не поддержали. Почему в процессе вспоминали прокурора Амирова, пропавшие вещдоки и смерть Гитлера, и с чем согласился после семи лет в СИЗО главный фигурант дела Геннадий Кирилов, — в материале «Реального времени».

«Я устал бороться и доказывать свою невиновность»

Расследование уголовного дела предполагаемых членов казанской группировки «Тукаевские» оставило столько вопросов, что впору расследовать уже их.

За время почти двухлетнего процесса в Верховном суде Татарстана выяснилось — из мест хранения вещдоков пропал обрез, изъятый в 1993-м рядом с телом одного из убитых, исчезли первичные допросы и протоколы с места происшествия, а также даже информация о давнем задержании одного из нынешних фигурантов. А еще были уничтожены данные о психически больном обвиняемом из дела, которое раскрыли лишь недавно.

Однако следы этого бардака либо намеренных «чисток» в архивах силовых ведомств остались. В результате крупицы обнародованных на суде сведений позволили защите бросить тень на итоговый результат работы оперативников, следователей и прокуроров. И нарисовать такую картину весомых нарушений, нестыковок и странностей, что две потерпевшие и их представители в прениях выступали на стороне защиты главного фигуранта дела — бизнесмена Геннадия Кирилова (в прошлом — Мураткина).

После семи лет ареста главный фигурант «Тукаевских» заявил — согласен на применение сроков давности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии следствия, именно Мураткин в 90-х был одним из активистов группировки «Тукаевские» и еще при жизни ее предполагаемого лидера Радика Ахметшина (которого, по данным силовиков, в криминальной среде прозвали Гитлером) вошел в одноименную банду, а позже возглавил ее и непосредственно участвовал в организации трех убийств и одном покушении.

— Я не виновен в совершении этих преступлений, но поскольку я устал бороться и доказывать свою невиновность, согласен на прекращение уголовного преследования в отношении меня за истечением сроков давности, — заявил Кирилов за день до начала прений, при даче дополнительных показаний суду.

Перед этим его адвокаты Алина Богатеева и Анна Гарипова заявили ходатайство о прекращении дела в отношении своего клиента по нереабилитирующим основаниям. С учетом вмененного следствием периода руководства бандой — март 1993 года — апрель 2002 года — 15-летний срок давности по статье о бандитизме (статья 209 УК РФ) — истек еще в 2017-м. А значит, дело по ней в 2021 году вообще не должны были возбуждать.

Сроки в 10 лет по тяжким и в 15 лет по особо тяжким преступлениям еще по четырем эпизодам истекли в 2012-2017 годах, считают защитники. На заседании они просили принять решение по данному ходатайству вместе с итоговым решением в совещательной комнате.

На заседании суда Кирилов сообщил о своем «итальянском» алиби по эпизоду убийства Баранова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем подсудимый Геннадий Кирилов предлагал не принимать на веру слова тех свидетелей обвинения, которые якобы слышали от него самого о причастности и к «Тукаевским», и к покушению на гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова, и к убийствам Раиса Садыкова, Владислава Баранова и Роберта Аюпова.

«Эти показания являются лживыми. Я не мог рассказывать никаким лицам о причастности меня к какой-либо группировке и совершению убийств, поскольку не совершал данные преступления», — уверял обвиняемый.

Кроме того, сообщал об «итальянском» алиби по эпизоду подготовки и убийства Баранова. Последний, по версии обвинения, попал под подозрение у активистов «Тукаевских» еще в 1993-м, после расстрела красном Pontiac с Ахметшиным в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве, а позже стал претендовать на лидерство в группировке, что и стало мотивом для расправы. Силовики опирались на показания некоего Павлова, ранее состоявшего в ОПГ. Тот свидетельствовал, что в конце декабря 1996 года Баранов в неадекватном состоянии явился в магазин «Найк» в Казани, на ул. Кирова, 34 и стал качать права, требуя собрать «актив», что будто и подтолкнуло «Тукаевских» к действиям.

При этом, как полагает обвинение, Кирилов поручил разобраться с Барановым Борису Ильину (ныне покойному), а тот предложил выступить в роли киллеров Марату Кадырову и Радику Валитову (тоже покойных), а отказа нашел за деньги других, неустановленных следствием исполнителей. Один из свидетелей называл этими исполнителями участников группировки «Тяп-Ляп», известных как Слон и Наглый. 8 января 1997-го Баранова застрелили в подъезде дома на улице Габишева.

Самый мягкий срок от прокурора по этому делу — 13 лет колонии строгого режима. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кирилов утверждает — ему действительно, принадлежало помещение на Кирова, 34, но с разборками туда Баранов никогда не приходил, да и магазин «Найк» там появился позже указанного периода. "27-28 декабря 1996-го мы поехали на две недели отдыхать в Италию», — раскрывает алиби обвиняемый. С его слов, ездили группой в семь человек — он с женой, Марат Кадыров с девушкой, его друг с супругой и их подруга.

Прокурор «смягчила» обвинение и исключила явку с повинной

Всего по делу о банде «Тукаевских» привлекаются семеро. Шесть находятся под стражей, один — под домашним арестом, ввиду тяжелой болезни. Это Айрат Абдрахманов, для которого в прениях гособвинитель Элина Ильясова запросила самый маленький срок по этому делу — 13 лет колонии строгого режима.

По версии СК и прокуратуры, уже к началу 1990-х группировка «Тукаевские» в Вахитовском районе объединила молодежь и подростков с улицы Тукая и их соседей, что жили в одних и тех же дворах, вместе учились в школах, а чуть подросли — взяли «под криминальный контроль» немало коммерческих фирм и частников, в первую очередь — на Центральном рынке Казани. В прениях прокурор отмечала — группировщики «крышевали» даже такое стратегическое для страны предприятие как «Средне-Волжский Транснефтепродукт», предприниматели платили дань, а на средства «общака» закупались квартиры и машины, а члены группировки получали «зарплату» с криминальных доходов.

Под домашним арестом по этому делу находится лишь Айрат Абдрахманов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом группировок было много, и мирно существовать они не могли. Силовики считают: в декабре 1997 года жертвой «Тукаевских» стал представитель другой ОПГ Гарипов. В ходе борьбы за сферы влияния «Новотатарские» потрепали конкурентов, и те на сходке приняли решение — выследить и убить одного из обидчиков, — напомнила версию обвинения прокурор. — Подсудимый Аюпов и Хайдаров (среди подсудимых его нет — ред.) поручили Шарафутдинову, Марфину, Казакову и Абдрахманову похитить участника «Новотатарских» Гарипова...»

Жертву, выследили, схватили и против воли увезли в один из домов на улице Тукаевской, где продолжительное время избивали на чердаке, а потом отвезли и бросили уже умирающего близ больницы №5 на улице Камала. По данному эпизоду пятерым фигурантам дела в СК предъявляли похищение человека и убийство с особой жестокостью организованной группой лиц. Однако прокурор посчитала первую статью излишней, указывая, что умысел подсудимых был единый — убийство, а захват жертвы и перемещение на чердак были лишь способом.

Таким образом в деле четырех обвиняемых в совершении убийства остался всего один эпизод, за который прокуратура предложила такие сроки в колонии строгого режима: Рустему Шарафутдинову — 16 лет, Александру Марфину на год меньше, Айрату Абдрахманову и еще одному фигуранту с большими проблемами по здоровью Альберту Казакову — по 13. Ранее суд разрешил арестованному Казакову участвовать в рассмотрении дела по видеоконференцсвязи, когда есть такая возможность. В итоге в первый день прений 21 января, в «клетку» в зале суда его завозили под конвоем на коляске, а 22-го — подключали из камеры СИЗО.

Для Александра Марфина прокурор запросила 15 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Айрата Аюпова, которого считают инициатором расправы над Гариповым, Ильясова запросила 19 лет и 6 месяцев «строгача» с отбыванием первой пятилетки в условиях тюрьмы. На счету Аюпова, по версии стороны обвинения, участие еще в одном убийстве, а также членство в банде и незаконный оборот оружия. Правда, наказание по двум последним эпизодам прокурор не запрашивала — просила суд применить по ним срок давности. По всем остальным подчеркивала: «Человеческая жизнь бесценна, а жестокие убийства, сопряженные с бандитизмом, не имеют сроков давности». Напомним, в судебной практике есть дела, где сознавшихся фигурантов давних убийств даже не брали под стражу во время следствия, и по приговору освобождали от наказания. Однако есть примеры и обратного. Суд вправе сам решать — применять норму о сроках давности.

При этом гособвинитель предложила поправить квалификацию вменяемых убийств, в случае если действовавший на момент преступления Уголовный кодекс РСФСР предусматривал более мягкое наказание по сравнению с примененной следователями редакцией УК РФ.

Элина Ильясова отметила — в деле имеется протокол явки с повинной от Шарафутдинова, что тот избивал Гарипова арматурой в одиночку. Этот документ написан в августе 2022 года — через два года после задержания Шарафутдинова, а потому не подлежит учету в качестве доказательства о помощи следствию, напротив, вводит в заблуждение, — подчеркнула представитель надзорного ведомства и предложила исключить сомнительное доказательство. Говоря о результатах судебных психолого-психиатрических экспертиз, она сообщила — в принудительном лечении от душевных болезней никто из обвиняемых не нуждается. И тут вновь досталось Шарафутдинову: «Ссылки на «голоса» и слежку нарочиты, не укладываются в картину какого-либо заболевания, и их следует понимать как симуляцию болезни».

Альберта Казакова завозят в судебный «аквариум» на инвалидной коляске, но чаще он участвует в заседаниях по видеосвязи. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По Казакову прокурор сообщила — есть зависимость от опиоидов, нуждается в лечении от наркомании.

119 лет на семерых и версия о тукаевской «крыше»

Самый весомый срок по этому делу — 24 года и 6 месяцев (первые пять лет — в тюрьме, далее в колонии строгого режима) — сторона обвинения запросила для Геннадия Кирилова. По мнению прокурора, на его счету — жизни бизнесмена Раиса Гарипова, Владислава Баранова и Роберта Аюпова. Последнего силовики считают представителем ОПГ «Даниловские» в составе «Тукаевских».

По версии следствия, в отсутствии ярко выраженного лидера «Тукаевские» после смерти Ахметшина раздробились на бригады. «Даниловских» возглавлял Сайфуллин, а когда отошел от дел руководство взяли на себя ныне подсудимый Айрат Аюпов и упомянутый выше Хайдаров. В 1997-м активисты узнали, что двое членов бригады — Роберт Аюпов (однофамилец нового лидера) и Шагеев подсели на наркотики и решили изгнать их, попутно отлучив от «общака» и потребовав вернуть в эту казну группировки полученное ранее. Через какое-то время прошел слух, что изгнанники собираются мстить, было решено ударить первыми.

В сговор на убийство вступили Айрат Аюпов, Геннадий Кирилов и все тот же Хайдаров, — считают силовики, причем Кирилов взялся подыскать исполнителей и подыскал на эту роль Ильнура Киямова и некое неустановленное лицо — за обещанное Аюповым вознаграждение. С лета 2001 года по апрель 2002-го была организована слежка за объектами, Хайдаров обеспечил исполнителей нужной информацией и оружием и 12 апреля, в День космонавтики Роберта Аюпова расстреляли, когда садился в машину у дома на улице Парина. Примечательно, что в 2002-м убитого ни в какие «Тукаевские» и «Даниловские» не записывали. Со ссылкой на правоохранителей журналисты сообщали — покойный Аюпов был коммерческим директором ООО «Стройхолдинг» и предполагаемым авторитетом группировки «Перваки»!

Подозреваемого в расстреле машины 2002 года нашли по отпечаткам пальцев в 2016-м, но потом отпустили. предоставлено источником "Реального времени"

По горячим следам то убийство не раскрыли, но в 2016-м обнаружили совпадение отпечатков пальцев из салона расстрелянного авто Аюпова. Тогда же выяснилось — хозяин «пальчиков» Киямов трудился тонировщиком автостекол в одном из сервисов. Его преследование прекратили, но через четыре года добились через суд разрешения на «реанимацию» дела и задержали заново. Поскольку в деле появился протокол опознания. Свидетельнице Ивановой в 2002-м было 12 лет, она видела расстрел из окна. Спустя 18 лет ей предъявили фотографию времен учебы Киямова в техникуме, и он вновь стал фигурантом дела. В прениях прокурор запросила для него 18 лет колонии строгого режима, без учета просроченных обвинений и незаконном обороте оружия.

Кроме того, Элина Ильясова поддержала гражданский иск семьи Аюповых, потребовавшей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей — по 5 млн с Кирилова, Киямова и тезки убитого Айрата Аюпова.

Экс-Мураткину также вменяют участие в покушении на убийство директора баскетбольного клуба «УНИКС» и одноименного культурно-спортивного комплекса Александра Щербакова в ноябре 1999-го. Тогда на сидении служебного автомобиля он получил пять огнестрельных ранений, но благодаря усилиям врачей, выжил. На судебном допросе 70-летний потерпевший говорил — одна пуля до сих пор находится в его теле, и подтверждал версию следствия, что разные представители «Тукаевских» пытались обложить «УНИКС», где проводились концерты и дискотеки, работали игровые автоматы, бильярд и сдавались помещения в аренду. Но уверял — заручился поддержкой авторитетного человека с Горок и больше подкатов с требованием делиться прибылью не было.

Осужденный к пожизненному Ринат Фархутдинов из «Хади Такташ» заявлял об оговоре Кирилова, но позже отказался от этих показаний. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

За несколько месяцев до покушения Щербакова брали под охрану на фоне слуха о готовящемся убийстве. При этом после расстрела первым под подозрение попал баскетбольный тренер Коваленко, но позже его преследование прекратили за непричастностью. О раскрытии дела силовики сообщили спустя 20 лет, после явки с повинной, которую написал сиделец колонии «Черный дельфин» Ринат Фархутдинов, он же Ринтик — бывший бригадир киллеров в группировке «Хади Такташ», отбывающий пожизненный срок. Написал, что Щербакова ему заказал Кирилов за $10 тысяч, исполнителями выступали сам Ринтик и ныне покойный Анатоли Новицкий — сначала следили за объектом, потом подкараулили у «УНИКСа», где Новицкий открыл стрельбу, а Фархутдинов забрал его на машине.

В Вахитовском суде Казани обвиняемый в том покушении Ринтик заявлял — написать явку и оговорить себя и Мураткина его убедили оперативники, а на самом деле даже группировки «Тукаевские» в столице РТ не существовало. Фархутдинов говорил — поверил, что Мураткина уже тоже нет в живых, и дело будет прекращено, но его обманули. Райсуд признал «хадишенского» лидера виновным и оставил на пожизненном, однако к процессу Верховного суда РТ по «Тукаевским» Ринтик успел вернуться к первоначальным показаниям и на новом допросе подтвердил версию обвинения.

Следователь прокуратуры Казани Максим Беляев (справа) лично допрашивал потерпевшего Щербакова и прекращал дело по тренеру Коваленко. предоставлено Эдуардом Абдуллиным

Другой осужденный активист группировки «Хади Такташ» Андрей Ситнов в райсуде сообщал — лично знакомил Фархутдинова с Мураткиным, а позже слышал от Ринтика историю о заказе главы КСК «УНИКС». При этом через пару лет уже в Верховном суде Татарстана Ситнов от этих показаний наотрез отказался, ссылаясь на оказанное давление в местах лишения свободы. Об оговоре заявили еще несколько судимых свидетелей, но прокурор просила суд опираться на те показания, которые они давали первоначально.

Ранее защита представила в суд копию постановления за подписью следователя прокуратуры Казани Максима Беляева, согласно которой 3 января 2000 года прекратил преследование Геннадия Мураткина по эпизоду стрельбы в Щербакова за отсутствием состава преступления. Документ не был заверен синей печатью, однако суд приобщил его к делу, а вот в неоднократных ходатайствах о допросе Беляева, давно облачившегося в судейскую мантию, неоднократно отказывал. Между тем, защита подчеркивала — факт задержания Мураткина по тому делу суду подтверждал даже бывший руководитель оперативного подразделения МВД. И при наличии неотмененного постановления о прекращении возбуждение нового дела против Кирилова по тому же эпизоду незаконно. Как и все добытые в рамках этого дела доказательства.

В прениях представитель прокуратуры отмечало — постановление «тщательно проверено в суде и не нашло подтверждения»: факт прекращения дела в отношении Кирилова не отражен в учетных базах МВД и Следкома по Татарстану, оригинал документа не представлен, в деле Фархутдинова его тоже нет. Вывод гособвинителя — преследование не прекращалось. Тот факт, что аналогичный документ о прекращении дела по тренеру Коваленко от 4 января 2000 года за подписью того же следователя тоже имеется в деле лишь в копии без синей печати, прокурор в прениях озвучивать не стала.

Сколько успел отсидеть Кирилов

В прениях гособвинитель просила суд зачесть пятерым обвиняемым срок содержания в СИЗО с 2020 года — из расчета день ареста за день колонии строгого режима. Однако тот же зачет для Геннадия Кирилова просила произвести с ноября 2022-го и до момента вступления приговора в силу. Хотя под стражей бывший Мураткин находится уже больше семи лет — его задержали еще в 2017-м, обвинив в причастности к ОПС «Тукаевские» по делу, возбужденному в Главном следственном управлении МВД Татарстана.

По делу ОПС «Тукаевские» под суд пошли 30 человек, сейчас все — на свободе, кроме Кирилова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что позднее на показаниях бизнесмена Кирилова и его партнера Наиля Шайхутдинова под стражей оказался экс-начальник управления по борьбе с оргпреступностью Ильнар Залялов и его брат Динар. В мае 2021-го подполковник Залялов получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей за получение взятки в 500 тысяч рублей и аферу с выкупом свободы для Шайхутдинова на 25 млн рублей. Брата посадили на 6 лет за соучастие в мошенничестве. Кирилов уверял — в дело ОПС их втянули лишь для того, чтобы вымогать деньги. Примечательно, что тестя Залялова — Анатолия Агрбу в 2017-м не задерживали и объявили в международный розыск в качестве лидера ОПС «Тукаевские» лишь через год по заочному обвинению.

Всего по делу ОПС под суд пошли три десятка человек, из которых 19 ранее уже привлекались за преступления. Их обвиняли в вымогательствах, страховых аферах, организации незаконной миграции, мошенничествах под предлогом инвестиций в ЖК «Острова», возведением которого занималась фирма «Стройтехника» Кирилова и Шайхутдинова. На старте судебного процесса в 2021 году ущерб превышал 72 млн рублей. Однако в октябре 2022-го Вахитовский суд вернул многотомное дело ОПС в прокуратуру, а позже смягчил меру пресечения всем фигурантам этого дела. На волю не вышел только Кирилов — лишь его по ходатайству СК решили арестовать по делу о серии тяжких преступлений в составе вооруженной банды. На тот момент бандитизм вменяли и Нельсону, но позже его преследование прекратили.

Прошло больше двух лет, а в суд дело ОПС «Тукаевские» по новой не поступило. Расследование не прекращалось, в июле 2023-го началась процедура нового ознакомления обвиняемых с материалами дела, — уверяют осведомленные источники «Реального времени». При этом, по данным участвующих в деле защитников, объем обвинения за эти годы сократился — минимум 12 эпизодов следователи МВД Татарстана прекратили за сроком давности.

Однако срок ареста по делу ОПС прокуратура не стала учитывать при отсчете отбытого по делу банды. Согласятся ли с этим суды — покажет время.

В деле о расправе над Садыковым был другой обвиняемый

22 января председательствующий судья Айрат Ибатуллин объявил, что со стороны обвинения выступления в прениях продолжат потерпевших. Из таковых на заседание прибыли только Эльмира и Лилия Садыковы, вдова и дочь убитого врача и предпринимателя в 1993 году. Интересы семьи представляла адвокат Светлана Ширяк. При этом все трое фактически выступили на стороне защиты.

В виновность Кирилова вдова Садыкова (в центре), ее дочь и адвокат не верят. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

"24 января исполнится 32 года со дня трагической гибели моего любимого мужа, — начала свою речь вдова Садыкова. — Наша семья желала бы, чтобы виновные в его смерти были установлены и понесли наказание. Однако, как в 1993 году мне не было известно, кто его убил и за что, так и сейчас у меня нет убежденности, что лицо, обвиняемое в этом, виновно… В первую очередь, имеются сомнения в доказанности обвинения, предъявленного Кирилову».

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры Татарстана, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года ее лидер Радик Ахметшин приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллер Марат Кадыров, как считают силовики, подкараулил жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелил одиночным выстрелом из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся на машине другого члена банды Радика Валитова.

Организацию этого убийства сторона обвинения предъявляет Геннадию Мураткину, ныне Кирилову. Преследование Кадырова и Валитова прекращено в связи с их смертью. Заметим, бизнес Раис Садыков вел в сфере торговли легковушками с «ВАЗа» и производства бронированных дверей.

По мнению вдовы Садыкова, следователи неверно установили даже мотив убийства. предоставлено семьей Садыковых

Вдова в суде сообщала — возбуждавшееся дело об убийстве ее мужа куда-то делось, а в новом восстановили лишь малую часть первичных материалов. Пропал протокол осмотра места преступления 1993 года, а новый в 2021-м году не отражает обстановку в подъезде и не придомовой территории 30-летней давности.

Тогда в доме-«сороконожке» не было первого этажа, он стоял на столбах, зато были массивные козырьки над подъездами, а во дворе стояли гаражи и росли деревья, перекрывающие обзор на дорогу в сторону улицы Голубятникова. Сейчас все выглядит иначе. И именно нынешняя картина почему-то отражена в показаниях свидетельницы Закировой, которая уверяла, что после выстрела видела в подъезде стрелка и позже смогла его опознать. Хотя, по словам вдовы, света на площадке не было, и уличное освещение не работало. Да и другие свидетели из гревшейся в подъезде молодежной компании описывали человека, который по комплекции сильно отличался от Кадырова.

Также вдова заявила — следователи неверно установили мотив убийства, написали — мол, тот планировал «перейти под криминальное покровительство «Первогоровских». «На самом деле Раис хотел вернуться к медицинской практике, говорил об этом мне и родственниками. Ни с какими группировками не связывался, имел обширные связи в правоохранительных органах.

Адвокат потерпевших Светлана Ширяк напомнила — связь между покушением на Кирилова и убийством Садыкова усматривал прокурор Кафиль Амиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я и члены моей семьи знают Кирилова много лет, а муж знал с детства. У нас были дружеские, почти родственные отношения. Он часто бывал у нас дома, на даче, на совместных мероприятиях, работал в компании «Диана» у моего мужа… Таким образом у меня большие сомнения, что он виновен в убийстве мужа... 20 января он заявил, что согласен на прекращение дела за сроком давности, устал бороться. Это его выбор. поддерживаю это ходатайство», — подытожила Эльмира Садыкова. Дочь сказанное матерью поддержала.

Адвокат потерпевшей семьи Светлана Ширяк заявила — по делу об убийстве Садыкова 90-х имелись и другие подозреваемые, но материалы о них утрачены. При этом в информационном центре МВД сохранилась ссылка, что дело приостановлено по статье УПК, которая описывает такое основание для приостановки, как психическое или иное тяжелое заболевание обвиняемого. К сожалению, фамилия того больного в базе не отражается.

Ширяк напомнила — через полтора месяца после смерти Садыкова неизвестные покушались и на Мураткина. В ночь с 9 на 10 марта 1993-го киллер поджидал его возвращения домой в подъезде дома на Чуйкова и расстрелял всю обойму пистолета Макарова. Мураткин успел среагировать и рвануть на улицу. Из восьми пуль в него попали четыре: в больнице у потерпевшего диагностировали сквозные ранения грудной клетки, брюшной полости и левой голени, при этом были повреждены ткани печени, ключица и два ребра.

Нюанс в том, что по итогам заслушивания материалов дела в марте 1993-го Кафиль Амиров, в ту пору — зампрокурора Татарстана, усмотрел основания для соединения дел по убийству Садыкова и покушению на его друга Мураткина и поручил заняться ими одному следователю. Сам Кирилов считает — то была месть группировки «Рэмовские», которые в мае 1992-го пытались отобрать цистерны Садыкова с ликеро-водочной продукцией в Шемордане, а охранявший товар Газинур Хабибуллин дал очередь из обреза и застрелил троих.

Материалы дела 1993 года почти полностью утрачены. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат потерпевших обратила внимание — в материалах старых дел и данных оперативных учетов нет сведений о причастности обвиняемых к группировке «Тукаевские». Также она напомнила — следователи не нашли даже обрез, который был найден в подъезде и помещен в камеру хранения вещественных доказательств после смерти Садыкова. Запросы направляли в три райотдела полиции, но не в УВД Казани, где, по мнению Светланы Ширяк, хранилось изъятое в те годы оружие. Зато ботинки и одежду покойного нашли в здании прокуратуры Вахитовского района.

Еще одна странность — к новому делу выборочно приобщили фотографии, сделанные в 1993-м, при этом сам протокол осмотра того периода почему-то в материалах не значится. Нет там и результатов судмедэкспертизы — ключевого доказательства убийства, вместо него — местами нечитаемая бумага без оглавления и указания имени и должности подписавшего лица.

Ширяк отметила — осужденные свидетели Павлов, Нафиков, Ситнов и Данилин в суде отказались от показаний, пояснив, что на них оказывалось давление. Не поменял их лишь засекреченный свидетель с условной фамилией Пак, которого в процессе де-факто рассекретили. Просили вызвать на допрос Радика Галиакберов — Раджу из группировки «Хади Такташ», отбывающего пожизненный срок, на что судья заявлял — он уже допрошен. А прокурор поправляла — свидетеля Галиакберова в деле нет.

Интересы вдовы Владислава Баранова в суде защищает адвокат Талия Чернова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доверять первичным показаниям всех этих свидетелей нельзя, поскольку все они косвенные — якобы люди что-то слышали от Кадырова и Валитова, которых уже никто и не о чем не спросит, — рассуждала адвокат.

«Были неприятности с «Солнцевскими»

Серьезный анализ доказательств, но уже по эпизоду убийства Владислава Баранова представила адвокат Талия Чернова, также представляющая в этом деле вдову погибшего. Ее клиентка участвовать в прениях не смогла.

Баранова застрелили в 1997 году в подъезде дома на Габишева. 24 года дело числилось нераскрытым, а потом Елену Баранову вызвали на новый допрос и сообщили, будто ее муж в Москве в 1993-м расстрелял лидера ОПГ «Тукаевские» Радика Ахметшина по прозвищу Гитлер, а позже его самого убили из мести.

«Что должна испытать жена, которой говорят — муж причастен к совершению тяжкого преступления и сам претендовал на лидерство в группировке?! Муж, который всегда характеризовался, как человек уравновешенный, интеллигентный, с высшим образованием... Потерпевшие с этой версией не согласились — с Ахметшиным дружили семьями, у Баранова были дела в Москве и претендовать на лидерство в ОПГ Казани не имело смысла, — объяснила адвокат Чернова.

Отсидевший 22 года по делу ОПГ «Хади Такташ» Андрей Ситнов отказался подтверждать версию обвинения в суде. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По ее словам, ни имени Гена, ни фамилии Кирилов муж Барановой никогда не называл. Смущает потерпевшую и фабула обвинения с неустановленными обстоятельствами и участниками убийства, которых якобы нашел по просьбе Кирилова Борис Ильин. Причем, Ильин по делу ни разу не допрашивался, а в 2001 году умер.

При этом фигурант из «Хади Такташ» Ситнов на следствии свидетельствовал — слышал о причастности Баранова к убийству Гитлера и покушению на Юрия Кузнецова в Москве от Радика Валитова — еще одного «свидетеля с того света». В 2022-м Ситнов отсидел свой 22-летний срок и в суде дал совершенно иные показания. «На него оказывалось сильное давление, обещали помочь с УДО. Об убийстве Баранова ему ничего не известно», — напомнила показания защитник и далее назвала других свидетелей-отказников. А еще процитировала прижизненные допросы Кадырова и Валитова 1997 года.

Первый сообщал, что Баранов старше его на 9 лет, и когда они с Валитовым приехали в Москву, он помог с работой — занимались оптовой торговлей. Потом у Владислава «произошли неприятности с московскими ребятами», кто его убил — не знает.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Второй свидетель давал показания, что Баранов уезжал в Москву, но потом жена забрала его в Казань. Занимался коммерцией, играл в футбол, вел дела с Нельсоном. В 1995-м покупал себе и супруги костюмы в магазине «Найк» (собственником помещения был Кирилов). Кто мог совершить убийство — Валитову неизвестно.

Еще один свидетель указывал — слышал, что Гитлера в Москве убили «Солнцевские», а в версию, что это был Баранов — не верит.

Привела Чернова и слова засекреченного свидетеля Пака, который с чужих слов утверждал, что Ильдар Салахутдинов, он же Татарин, на похоронах Ахметшина выкрикнул: «Это сделал Баранов». Однако крик с таким содержанием опровергли немало людей, лично участвовавших в тех похоронах.

«Жена Спиридонова Игоря по кличке Слон дала показания — Кирилова не знает, муж никогда не говорил, что стрелял в Баранова... При этом Ситнов уверял — за эту ликвидацию Слон и Наглый из группировки «Тяп-Ляп» получили торговые точки на Колхозном рынке. А Спиридонова опровергает — никаких торговых точек у мужа не было, на тот момент он уже находился в местах лишения свободы», — продолжила свою речь адвокат потерпевших.

Прения продолжатся 28 января. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одним доказательством против версии обвинения Чернова считает отсутствие в деле хотя бы одной фотографии покойного Баранова с членами ОПГ:

«Лица, совершившие преступления в отношении него не установлены. Считаем возможным преследование Кирилова за сроком давности, раз сам он заявил такое ходатайство. Но считать Кирилова причастным к убийству Баранова, по моему мнению, недопустимо».

28 января прения по делу «Тукаевских» продолжатся. Слово предоставят подсудимым и их защите.