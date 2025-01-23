Летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России

Фото: Динар Фатыхов

Летние Игры ШОС в 2026 году будут проведены в России с участием нескольких городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

— Мы предложили провести Игры в России, и это предложение было с радостью принято, — заявил Дегтярев, добавив, что только Москва и Санкт-Петербург могут принять такое количество участников.

Он также уточнил, что рассматриваются еще несколько городов, однако уже достигнуты согласования со столицами.



Соглашение о проведении Игры ШОС было достигнуто в июне. В июле министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань готова принять часть соревнований в рамках этих Игр.

Напомним, что Минспорта Татарстана разрабатывает проект проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта, сообщил глава ведомства Владимир Леонов на итоговой коллегии. По его словам, успешное проведение летних Игр БРИКС в Казани в 2024 году стало «репетицией» перед потенциальным проведением зимних соревнований.

Анастасия Фартыгина