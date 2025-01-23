В Казани расходы на зарплату муниципальных служащих за 2024 год достигли 34 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани расходы на зарплату муниципальных служащих за 2024 год достигли 34 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

По состоянию на 1 января 2025 года в Казани зарегистрировали среднесписочную численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, которая составила 1,6 тыс. человек. Фактические расходы на оплату труда этих сотрудников, включая страховые взносы за 2024 год, составили 2,1 млрд рублей.

В муниципальных учреждениях города работают 37,3 тыс. сотрудников, с фактическими расходами на их оплату труда, включая страховые взносы, в размере 32 млрд рублей за 2024 год.



Анастасия Фартыгина