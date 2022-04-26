Итоги дня: стрельба в детсаду в Ульяновской области, скорое возвращение «ОБИ», взрывы в Приднестровье
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 апреля.
- Сегодня в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области произошла стрельба. Мужчина во время тихого часа пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого он покончил с собой. Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, состоял на учете как психически больной. Губернатор региона Алексей Русских распорядился проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Выяснилось, что в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, отсутствовала охрана, была только «тревожная кнопка». Владелец ружья, из которого велась стрельба, был найден мертвым. Он также стал жертвой преступника. Детали трагедии — в материале «Реального времени».
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины. Он считает, что США, пытаясь надавить на Россию, «решили создать антипод нашей страны». Для этих целей выбрали Украину, чтобы разделить, по сути, единый народ.
- Сегодня в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья из строя вывели две самые мощные антенны, которые ретранслировали российское радио. Спустя время произошла атака на воинскую часть в Парканах. Власти Приднестровья расценивают инциденты как теракт. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попытки эскалации в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Глава Приднестровской республики Вадим Красносельский подчеркнул, что организаторы терактов в Приднестровье хотят втянуть Тирасполь в конфликт на Украине, и заверил, что у них это не получится.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий республики имени Габдуллы Тукая в 2022 году. Награду присудили мастеру техники шпалерного плетения Анатолию Егорову за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Татарстана, за цикл гобеленов «Над Казанью Луна» и детскому писателю, автору множества стихов, сказок, пьес Лемону Леронову (Лябиб Лерон) за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» (Мальчик-сказочник).
- Сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Как выяснило «Реальное время», в Казани магазин возле «Меги» откроется 7 мая. В компании подчеркнули, что сеть временно продолжит работу в России под брендом «ОБИ». В дальнейшем планируется ребрендинг под новую торговую марку.
- Чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесли из России. Такое решение «из соображений безопасности» приняла Международная федерация хоккея (IIHF). Новое место проведения объявят во время ЧМ в Финляндии. Он пройдет с 13 по 29 мая.
- В Министерстве обороны России заявили, что вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве. Советники из стран Запада, которые находятся в украинских центрах принятия решений, «не обязательно будут проблемой» для ответных действий с российской стороны, подчеркнули в военном ведомстве.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным оправдательный приговор экс-руководителю и главному инженеру предприятия «Средволгаводхоз» Артему Филиппову. Он признан невиновным в получении взятки 400 тысяч рублей и присвоении премий на 363 тысячи.
- С 1 мая, согласно указу президента России Владимира Путина, отделение ПФР в Татарстане начнет принимать заявления на выплату пособий малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Получателями новых выплат по малообеспеченности могут стать более 79 тысяч детей. Общая сумма, которую смогут получить семьи, составит свыше 1,3 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- По данным татарстанского отделения Пенсионного фонда России, в республике живет 79 380 детей в малообеспеченных семьях. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что власти не будут на государственном уровне регулировать цены на промышленные материалы. Сейчас стоит задача отказаться от привязки стоимости промышленных материалов к валютной составляющей. Также необходимо решить, каким именно образом будут складываться цены в ближайшие три года.
- Хуснуллин заметил, что за последние две недели существенно снизились объемы выдачи ипотеки и объемы кредитования строителей. В последнее время этот процесс «практически не идет». «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели. Просто провалилась» — отметил он.
- Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что это произойдет в ближайшее время, после этого новые условия программы станут доступны «практически».
- В Тверской области учащийся колледжа, сторонник украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийств» («МКУ») планировал устроить теракт 9 мая. Юноша был приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, говорится в ежегодном докладе генпрокурора России Совету Федерации. Теракт планировалось совершить на объекте транспортной инфраструктуры.
- Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, заявил, что нападения на учебные заведения в Казани, Перми, Серпухове и Санкт-Петербурге выявили недостатки в обеспечении безопасности детей практически во всех регионах. Практически в каждом регионе выявили случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования.
- Президент России Владимир Путин сегодня наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом Дружбы. Он отметил, что Камила «вывела спорт на высоту сложнейшего искусства». Сегодня спортсменка отмечает свой день рождения. «Для меня большая честь — в день своего шестнадцатилетия получать государственную награду. Спасибо вам, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов», — отметила она.
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Как рассказали в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине. Он указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации. Также турецкий лидер вновь предложил президенту России организовать встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В администрации российского президента сообщили, что Путин рассказал Эрдогану про освобожденный Мариуполь, а также о ситуации на «Азовстали». Он уточнил, что город освобожден, боевые действия там не ведутся.
- В Казани 1 апреля стартовал весенний призыв. В армию весной направятся около 700 жителей столицы Татарстана. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что в горячие точки призывников отправлять не будут. Они будут служить только в местах дислокации своих воинских частей.
- 24-летнего Евгения Кузнецова, на днях ударившего ножом кондуктора троллейбуса №1 в Казани, отправили в СИЗО до 22 июня. Меру пресечения избрал сегодня Ново-Савиновский районный суд. Кузнецову предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он признал свою вину.
- Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в среду, 27 апреля. Ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, ночью и днем — гроза. Также синоптики предупредили о сильном юго-западном ветре порывами ночью 15—17 м/с, днем 15—20 м/с.
- В Набережных Челнах разыскивают женщину, которая обобрала 88-летнюю бабушку под предлогом выплат ко Дню Победы. Незнакомка подошла к бабушке возле подъезда и сказала, что принесла выплату в 12 тыс. рублей. Пенсионерка пригласила незнакомку домой, где та передала 15 тыс. рублей. Пенсионерка отдала сдачу, и женщина ушла. Позже выяснилось, что деньги оказались купюрами из «банка приколов».
- Сегодня СМИ сообщили о том, что на прошлой неделе второклассник принес в одну из школ Казани пневматический пистолет. Мальчик после трех уроков вышел на перерыв, а вернулся с пневматическим пистолетом. Он начал размахивать им перед своими одноклассниками. Увидев это, классная руководительница отобрала оружие и доложила обо всем директору. В МВД Татарстана заявили, что информация не соответствует действительности, пистолет был игрушечным.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 26 апреля оставляет пост председателя правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan) и выходит из нее. На пост нового лидера партии Токаев предложил спикера мажилиса парламента Ерлана Кошанова. Его кандидатуру единогласно поддержали. Также на внеочередном съезде партии участники съезда одобрили слияние с правящей партией Adal.
- Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Минкульта Татарстана по выделению субсидии на организацию Федерального Сабантуя прошлым летом в Нижневартовске. Прошлой весной на заседании комиссии министерства было решено выделить некоммерческим организациям 10 млн рублей из бюджета Татарстана, чтобы покрыть их затраты на проведение Праздника плуга. Комиссия рассматривала заявку Республиканского общественного фонда Всемирного конгресса татар на субсидию для изготовления татарского народного подворья. Детали дела — в материале «Реального времени».
- Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский сообщил об отказе страны платить за российский газ в рублях. Он отметил, что польская сторона готова к рискам. Позже польские СМИ сообщили, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Официально об этом не сообщается, уведомление должно поступить в течение дня.
- Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций осталась без изменений по итогам первого квартала и составила 56 545 рублей на конец марта. Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата зафиксирована в отраслях добычи нефти и природного газа (149 тысяч рублей), производстве табачных изделий (116 тысяч рублей), деятельности воздушного и космического транспорта (131 тысяч рублей). Минимальная — в сфере производства одежды (23 тысячи рублей), производства кожи и изделий из кожи (31 тысячи рублей).
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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