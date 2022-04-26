Следком возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого он покончил с собой. Мотивы стрелка неизвестны.

Татьяна Леухина