Двое жителей Татарстана получили условные сроки за вырубку леса

Прокуратура Татарстана сообщила о признании двух местных жителей виновными в незаконной вырубке леса в Азнакаевском районе.

Согласно материалам дела, в период с 24 августа по 12 сентября 2024 года мужчины спилили в одном из лесничеств Азнакаевского района 162 сосны, 35 кленов и две березы. Сумма причиненного ущерба превысила 4,5 млн рублей.

Суд назначил соучастникам наказание в виде двух лет условного лишения свободы, обязал их возместить ущерб в полном объеме, а также конфисковал использовавшиеся при незаконной рубке КАМАЗ и бензопилу.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани при подготовке к благоустройству озера Нижний Кабан удаляют только деревья, представляющие угрозу безопасности жителей. Обследование выявило критический наклон стволов, повреждения, гниль и поражение короедом и дереворазрушающими грибами.

Ариана Ранцева