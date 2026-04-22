Все новости
Сейшелы откроют посольство в Москве в 2026 году

16:08, 22.04.2026

Визит сейшельского лидера в Россию стал первым контактом на высшем уровне в истории двусторонних отношений

Сейшелы откроют посольство в Москве в 2026 году
Фото: скриншот видео kremlin.ru

Сейшельские острова планируют открыть свое посольство в Москве в 2026 году. Об этом сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с президентом Сейшел Патриком Эрмини.

Сейшельский лидер находится в России с рабочим визитом. Встреча глав государств стала первым контактом лидеров России и Сейшел в истории двусторонних отношений.

Ариана Ранцева

