В Госдуме предложили поднять стипендию до прожиточного минимума

Авторы инициативы — Сергей Миронов и Яна Лантратова — предлагают установить базовую стипендию от 100% ПМ, социальную — от 120% с индексацией

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить базовый уровень государственной академической стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии — не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА «Новости». Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В письме предлагается проводить индексацию в соответствии с региональной социально-экономической динамикой.

Миронов сообщил, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная — 3 340 рублей. По его словам, при принятии предложения стипендия для студентов вузов увеличится в десять раз, а в некоторых регионах — более чем в десять раз.

Лантратова отметила, что студенты являются одной из наиболее уязвимых социальных групп: у них нет стабильного дохода, а расходы на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. В результате многие вынуждены совмещать учебу с работой, что сказывается на качестве образования и профессиональной подготовки.

Ариана Ранцева