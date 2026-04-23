МЧС: паводок на малых реках Татарстана завершился, спад воды на крупных водоемах продолжается

Паводок на малых реках Татарстана завершился. Уровень воды на крупных водоемах продолжает снижаться, рассказала на пресс‑конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по республике Регина Гаязова.

— Процесс спада паводковых вод на малых реках завершен. На стадии завершения находится спад воды на водохранилищах и реке Вятке, — сказала она.

На той же пресс‑конференции стало известно, что навигация маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля и продлится вплоть до 1 ноября.

Рената Валеева