Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле пообещали позже предоставить развернутое сообщение о контакте Путина и Эрдогана, пишет «Интерфакс».

Турецкий президент в разговоре с российским коллегой заявил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине. Он указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации.

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Также турецкий лидер вновь предложил президенту России организовать встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров, — передает ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.

На минувших выходных министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия и Украина выработали проект совместной декларации. Ранее глава турецкого МИДа заявлял, что самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной был достигнут в Стамбуле.

В начале апреля Эрдоган отмечал, что встреча президентов России и Украины может состояться в Стамбуле. Итогами потенциальной встречи лидеров стран могли бы стать шаги в отношении Крыма и Донбасса.



Татьяна Леухина