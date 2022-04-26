Президент Казахстана Токаев объявил о выходе из правящей партии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 26 апреля оставляет пост председателя правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan) и выходит из нее. О своем решении глава государства объявил на внеочередном партийном съезде.
На пост нового лидера партии Токаев предложил спикера мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова. Его кандидатуру единогласно поддержали.
Также участники съезда одобрили слияние с правящей партией партии Adal, пишет «Интерфакс».
В начале марта Токаев выступил с посланием к народу страны и представил программу политических реформ республики. В частности, он предложил уйти от «суперпрезидентства» и перейти к президентской республике с сильным парламентом.
Также президент Казахстана выступил с инициативой внести в действующее законодательство норму, согласно которой членство президента в правящей партии республики на период его полномочий прекращается. Все детали — в материале «Реального времени».
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