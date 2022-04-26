Президент Казахстана Токаев объявил о выходе из правящей партии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 26 апреля оставляет пост председателя правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan) и выходит из нее. О своем решении глава государства объявил на внеочередном партийном съезде.

На пост нового лидера партии Токаев предложил спикера мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова. Его кандидатуру единогласно поддержали.

Фото: wikipedia.org

Также участники съезда одобрили слияние с правящей партией партии Adal, пишет «Интерфакс».

В начале марта Токаев выступил с посланием к народу страны и представил программу политических реформ республики. В частности, он предложил уйти от «суперпрезидентства» и перейти к президентской республике с сильным парламентом.

Также президент Казахстана выступил с инициативой внести в действующее законодательство норму, согласно которой членство президента в правящей партии республики на период его полномочий прекращается. Все детали — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина