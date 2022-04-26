Верховный суд РТ согласился с оправданием экс-директора «Средволгаводхоза» по делу о взятке

Фото: "Реальное время" (архив)

Законным и обоснованным признал сегодня оправдательный приговор экс-руководителю и главному инженеру предприятия «Средволгаводхоз» Артему Филиппову Верховный суд Татарстана. Ранее Московский райсуд Казани признал его невиновным в получении взятки 400 тысяч рублей и присвоении премий на 363 тысячи, но с таким результатом дела не согласилась прокуратура, передает журналист «Реального времени».



В ходе рассмотрения апелляционного представления на приговор и возражений на него Верховный суд РТ потребовал вызова на допрос ключевых свидетелей обвинения — владельца компании «Телесвязь» Александра Лазарева, осужденного за распил по госконтракту на расчистку берегов в рамках нацпроекта «Экология», и его супругу — начальника отдела строительства «Средволгаводхоза».

На предварительном следствии и в суде Лазарев настаивал — лично передавал взятку Филиппову за подписание актов выполненных работ. С его слов — с самого начала работ возникли проблемы с подписанием этих документов и врио директора потребовал провести новогодний корпоратив «Средволгаводхозу». Затем от оплаты корпоратива отказался и попросил наличные.

По версии Лазарева, 400 тысяч он передал на парковке ТРК «Тандем» 9 октября 2019-го. Однако в суде выяснилось — первые платежи от госзаказчика «Телесвязь» получила еще в конце сентября — начале октября, а показания свидетеля-взяткодателя о личных встречах в конце сентября расходятся с фактом — у Филиппова есть алиби на эти дни, он с коллегами находился в командировке в Сочи.

В Верховном суде РТ в ходе допроса Лазарев изменил показания, впервые заявив, что деньги передавались уже не за подписание актов работ, а за неполное выполнение объема, прописанного в госконтракте. Однако его новая версия разошлась с позицией обвинения, на что обратил внимание адвокат оправданного Рамиль Ахметгалиев.

Верховный суд, изучив дело, не нашел оснований для отмены либо изменения оправдательного приговора, и сегодня он вступил в силу.