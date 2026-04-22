«Рубин» одержал победу над московским «Динамо» с минимальным счетом

Единственный мяч в составе казанской команды забил Жак Сиве

«Рубин» победил в гостях московское «Динамо» с минимальным счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги не проигрывает в чемпионате семь игр подряд.

Единственный мяч в составе «Рубина» на 19-й минуте забил Жак Сиве. Вратарь казанцев Евгений Ставер сыграл на «ноль», отразив все удары по своим воротам.

За «Рубин» не сыграли дисквалифицированные Мирлинд Даку и Егор Тесленко, а также ограниченный тренерским решением Дардан Шабанхаджай.

В первом круге чемпионата команды в очном поединке в Казани сыграли вничью 0:0. «Динамо» впервые с 2020 года проиграло казанской команде в Москве.

«Рубин» после победы набрал 38 очков и поднялся на единоличное 7-е место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 35 баллов, москвичи опустились на восьмую строчку чемпионата.

Следующий матч «Рубин» проведет 25 апреля в Казани с ЦСКА в 19:30 по московскому времени.

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы: 0:1 — 19, Сиве (Грипши).

Зульфат Шафигуллин