В Татарстане с 27 апреля временно закрывается маршрут Базарные Матаки — Болгар

20:48, 22.04.2026

Ограничение связано с проведением капремонта

Фото: Динар Фатыхов

С 27 апреля в Татарстане временно закрывается маршрут Базарные Матаки — Болгар. Ограничение связано с проведением капитального ремонта на участке с 0,2 км по 3,7 км.

Закрытие движения будет действовать до 31 августа 2026 года, об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Для объезда предлагаются маршруты Алексеевское — Высокий Колок и «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай.

Напомним, с 29 апреля в Казани ограничат движение по улице Вишневой, Молодежной, Переломной, Заводской и Иванычева.

Анна Пехенко

Читайте также