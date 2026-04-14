Сдай шину — зарядись экологией: «Татнефть» запустила «зеленую» инициативу на АЗС

«Татнефть» включает весеннее «переобувание машин» в свою мощную «зеленую» повестку

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефть»

Куда деть 800 тысяч тонн отработанных шин в год?

Автомобилисты сменили зимние шины на летние. И вновь перед многими встает вопрос: куда девать изношенную резину? К сожалению, в нашей культуре она нередко отправляется на помойку, в ближайший овраг, в реку, на обочину дороги — или вовсе сжигается. Но с ростом экологического самосознания происходит переосмысление привычных паттернов поведения. Всё больше татарстанцев стремятся поступить с крупногабаритным резиновым мусором правильно.

Авторезина остается в природе до 140 лет — и все это время выделяет в среду токсины. Поэтому ее необходимо эффективно собирать и перерабатывать. Не секрет, что утилизация отслужившей свое авторезины — острая проблема. Управление вторичных ресурсов «Татнефти» поделилось данными о том, что в год в России накапливается 800 тысяч тонн изношенных шин. Больше всего — в Центральном и Приволжском федеральных округах (27 и 21% соответственно).

Теперь покрышки можно сдать на переработку. Преимуществ такого решения — целых три: чистая совесть, сохраненная природа и бонусы на заправках «Татнефти». Поучаствовать приглашают всех. Покрышки собирают и транспортные компании, и муниципалитеты, и автодилеры, и, конечно, население. Шины принимают на АЗС «Татнефти», специальные контейнеры для них установлены на 27 станциях по всему Татарстану. А еще сотрудники «Татнефти» собирают отработанную авторезину во время экологических акций. В прошлом году их прошло больше 30: нефтяники разобрали свалки в Нурлате и Альметьевске.

Газета «Нефтяные вести» поговорила об акции с посетителями АЗС. Рамиль Хасанов из Альметьевска рассказывает:

— Я давно искал, куда деть старую резину. Узнал, что на заправке Компании ее принимают, да еще и бонусы начисляют. Для меня это удобно: не надо искать пункты утилизации, плюс бонусы на «Карте Чемпионов» пригодятся для следующей заправки. Считаю, что это правильное дело: меньше мусора вокруг — больше пользы.

— Уже сдавал здесь шины в прошлом году. Бонусы капнули, приятно. Главное, что природа чище становится. У нас и так много отходов образуется. Хорошо, что есть куда их деть цивилизованно, — заботится о природе Салават Шакиров из Азнакаевского района.

Как перерабатывают старую авторезину

Ваша старая резина превратится в сырье для новых, рециклинговых шин. Ведь экономика замкнутого цикла, когда отходы возвращаются на производство — тот принцип, к исполнению которого стремится «Татнефть». Отработанная резина перерабатывается в несколько этапов.

Извлекаются все металлические элементы (их сдают в металлолом). Шина разрезается на крупные куски. Они измельчаются в так называемые чипсы, а потом — в крошку. Крошка отправляется на установку пиролиза. Там она разделяется на три фракции — газ, жидкость (пироконденсат), твердый остаток. Газ и твердый остаток направляются на различные технологические процессы, а нас в этой истории особенно интересует пироконденсат. Его передают на установки завода «ТАНЕКО», перерабатывают в несколько стадий — получается изобутан. Изобутан отправляется на нефтехимическое производство, из него делают изопреновый каучук. Готово! Теперь из этого каучука сделают рециклинговые шины.

Получается безотходный технологический процесс, который снижает углеродный след и помогает сберечь окружающую среду.

Что еще есть в «зеленом портфеле» «Татнефти»?

Эта инициатива — одна из многих десятков «зеленых» проектов компании «Татнефть». Для компании забота об окружающей среде и снижение углеродного следа — не дань моде, а часть долгосрочной стратегии, в которой должны мирно сосуществовать добыча полезных ископаемых, нефтепереработка и гармония человека с природой. «Татнефть» раз за разом доказывает: это возможно.

В «зеленом» портфеле компании есть, например, проект по производству декарбонизированного топлива «ТАНЕКО-био». На этом производстве используют вторичное топливо растительного происхождения. На установке быстрого пиролиза оно перерабатывается в биоойл, а его потом отправляют в качестве сырьевого компонента на каталитический крекинг. Важно, что установки «ТАНЕКО» работают на энергии от Нижнекамской ГЭС — а это энергия из возобновляемого источника, да еще и без прямой эмиссии парниковых газов.

— Для нас «зеленая» повестка — это конкретные действия, которые дают измеримый эффект. Это и снижение выбросов, и внедрение новых экотехнологий, и развитие климатических проектов, и формирование новых экологических привычек у наших клиентов. Вовлечение их в «зеленую» повестку — важный аспект нашей деятельности. На АЗС реализуются поощрения за сдачу на переработку отработанных шин, моторного и растительного масла и ПЭТ», — отметил руководитель бизнес-направления «Рознично-сбытовая сеть» — заместитель начальника управления реализации нефти и нефтепродуктов «Татнефти» Владимир Григорьев.

«Зеленые» решения внедряются и на АЗС. В частности, здесь пытаются снизить потребление традиционной энергии и уменьшить углеродный след. Например, на АЗС в Актюбинском поставили ветрогенераторы и солнечные батареи. А чтобы помогать клиентам находиться в экологичном русле, поставили быстрые и мощные зарядные станции для электромобилей.

«Татнефть» заботится о природе края, в котором работает. Например, во время акции «Лес от АЗС», которая уже 12 лет проходит в Татарстане, в 2025 году компания высадила 1,7 млн деревьев на площади свыше 1043 га. В 2026 году продолжат: высадят не менее 1000 гектаров леса. А всего за 2013–2025 годы предприятия рознично-сбытовой сети «Татнефти» высадили более 18,2 млн саженцев на 11 тыс. га.

Для «Татнефти» «зеленая» повестка — путь к устойчивому будущему, где экономическая эффективность не противоречит заботе об окружающей среде. Это ответственность перед обществом, регионом и планетой, которая реализуется через конкретные дела.

