ВС России находятся в круглосуточной готовности к ответным ударам по центрам принятия решений в Киеве

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, советники из стран Запада, которые находятся в украинских центрах принятия решений, «не обязательно будут проблемой» для ответных действий с российской стороны.

В Минобороны предупредили: если Лондон будет провоцировать киевский режим на применение западного оружия против России, в случае попытки его реализации последует пропорциональный ответ, передает ТАСС.



Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна не считает сейчас возможным вариант прекращения огня на Украине. По его словам, Киев может использовать оружие массового уничтожения на поле боя.

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Диана Жиленкова