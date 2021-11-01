Оправданный по взятке за нацпроект «Экология»: «Я для себя дорогу в госорганы закрыл»
В Казани суд поверил в сочинское алиби чиновника
«Когда вернулся домой, младшая дочь меня не узнала», — признался «Реальному времени» экс-руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Артем Филиппов. Из-под стражи его освободил Московский райсуд Казани — после оправдательного приговора по делу о взятке 400 тысяч рублей и премиях самому себе. За невиновность Филиппова на процессе бился адвокат Рамиль Ахметгалиев, который сделал упор на анализе доказательств и судебной практики. В частности, в суде Казани засветили решение Верховного суда РФ по прецедентному делу «прокурор Татарстана против сармановских гаишников».
«Я все-таки верил в правосудие»
Отправить в колонию строгого режима на 10 лет и наказать штрафом в 12 млн рублей — такого наказания просил для Артема Филиппова гособвинитель в прениях. Московский райсуд Казани под председательством судьи Николая Захарова оправдал подсудимого за отсутствием события преступления по двум эпизодам — присвоение имущества и взятка.
— Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, — констатировал судья и постановил — освободить Филиппова в зале суда.
В СИЗО он провел год и четыре месяца. За решеткой перенес коронавирус, повстречал знакомых по старой работе, включая экс-министра экологии РТ Агляма Садретдинова.
— Самое тяжелое в тюрьме — это нахождение в изоляции от общества, от семьи, — рассказывает Артем Филиппов. — Когда меня арестовали, младшей дочки три года было, сейчас пять. Вернулся домой — не узнала, испугалась...
Оправданный вспоминает, как после задержания оперативники МВД убеждали — надо признавать вину и тогда есть надежда на мягкую меру пресечения и приговор: «Если сейчас поедете в СИЗО, одна дорога будет — в лагерь... Но я надеялся, я все-таки верил в правосудие...»
Напомним, с июня по декабрь 2019-го Филиппов работал врио директора казанского учреждения «Средволгаводхоз» Федерального агентства водных ресурсов. Был уволен из ФГУ своим же приказом. В 2020-м сотрудники СК и УЭБиПК МВД обвинили его в получении взятки 400 тысяч рублей за подписание актов невыполненных работ по очистке акватории и берегов Куйбышевского водохранилища в рамках национального проекта «Экология». Вторым эпизодом в деле экс-чиновника стали его приказы о премиях самому себе, на основании которых ему инкриминировали присвоение 362,7 тысяч рублей из бюджета.
«Нарушение порядка премирования — не хищение»
Однако на суде выяснилось — от обязанностей главного инженера Филиппова никто в тот период не освобождал, и премии ему начислялись по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев именно за работу инженером, а не врио директора. Представитель потерпевшего ФГУ и ряд свидетелей заявили: врио Филиппов имел полномочия для подписания приказов в отношении главного инженера и замов. Один из сотрудников агентства водных ресурсов усмотрел в происходящем конфликт интересов, однако признал — в ведомстве отсутствует регламент для подобных случаев премирования совместителей-директоров.
Вывод суда — право на получение премии у подсудимого была, а вот корыстный мотив отсутствовал.
— При выплате ему премии нарушен порядок премирования, что само по себе не может быть расценено судом как хищение денежных средств, — указал председательствующий судья в приговоре.
Схожую формулировку в марте 2021 года использовал Верховный суд РФ, рассматривая дело Светланы Щевель, директора сельской библиотеки в Краснодарском крае, которая в 2019-м получила условный срок за свой приказ о премиальных сотрудникам, в который включила и себя. Полученные таким образом из бюджета 10 тысяч рублей суды трех инстанций расценили в 6 месяцев лишения свободы условно. Однако судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила приговор и прекратила преследование Щевель за отсутствием состава преступления. Главным основанием стал факт — женщина имела право на получение премии, что признало ее непосредственное начальство.
Акцент на оценке Верховного суда по «библиотечной» истории сделал на прениях в Московском райсуде Казани адвокат Филиппова Рамиль Ахметгалиев.
— Документы о начислении премий направлялись в вышестоящую инстанцию, из которой каких-либо претензий не поступало, — также напомнил защитник.
«Доказательств вины по взятке не приведено, сомнения не устранены»
Главным свидетелем обвинения Филиппова во взятке стал Александр Лазарев, фактический руководитель и владелец компании «Телесвязь», которая выиграла тендер «Средволгаводхоза» на организацию работ по расчистке берегов и акватории Куйбышевского водохранилища в 2019-м году за 2,3 млн рублей. Как показало следствие, 1,4 млн рублей из суммы контракта руководители компании Лазарев и Рашид Маков обналичили по липовым соглашениям с контрагентами и похитили, в чем позже признались и на суде, получив условные сроки за эту аферу.
Причем, еще до направления дела в суд Лазарев сообщил силовикам о даче взятки 400 тысяч рублей Филиппову за общее покровительство и подписание актов о выполнении работ. По версии защиты Филиппова, на этот шаг бизнесмен мог пойти ради сохранения статуса свидетеля у своей жены — начальника отдела строительства «Средволгаводхоза».
Ведь следствием было установлено — о готовящемся тендере на очистку берегов и условиях Лазарев узнал от супруги, и уже она доводила до своего начальства коммерческое предложение «Телесвязи», готовила конкурсную документацию и должна была контролировать исполнение работ. Чтобы скрыть конфликт интересов, документы за «Телесвязь» — единственного участника торгов — подписывал Маков.
Напомним, на судебный допрос по делу Филиппова уже осужденный Лазарев приходил вместе с адвокатом. По версии Лазарева, после начала работ возникли проблемы с подписанием первых актов и от врио директора поступило требование — провести «Средволгаводхозу» новогодний корпоратив. А позже — уточнение — оплачивать корпоратив не нужно, дайте наличными 400 тысяч рублей. Со слов бизнесмена, деньги он передал в машине на парковке ТРК «Тандем» 9 октября 2019 года.
Согласно приговору, на протяжении судебного допроса Лазарев несколько раз менял показания в части дат описываемых событий. Сначала сказал — требование о корпоративе подсудимый выдвинул в конце сентября, после чего со счета одной из компании для этих целей были взяты 195 тысяч рублей. Но дальше, по ходатайству защиты, в суде исследовали приказ о направлении Филиппова в командировку с 22 по 29 сентября 2019-го в Сочи на мероприятие Росводресурсов с подтверждением свидетелей — такая поездка была. А значит, встречи в конце сентября быть не могло.
Свидетель предпринял попытку обойти эта алиби — сказал, что вероятно слова про корпоратив звучали на встрече в начале октября, а снятые 30 сентября средства он изначально планировал потратить на нужды своей компании, но потом был вынужден пустить на взятку.
Суд посчитал изменение показаний основанием «отвергнуть выписку по операции на счете, как доказательство вины Филиппова», посчитав, что подтвержден лишь факт снятия средств, а не передачи взятки. А кроме того, процитировал в приговоре показания свидетеля из бухгалтерии: первоначальные акты от «Телесвязи» не содержали информации о конкретных работах и не подлежали оплате, однако нарушения эти были устранены и оплата по актам прошла еще в конце сентября-начале октября — когда Филиппов находился в Сочи.
Сам подсудимый на суде подтверждал — созванивался с Лазаревым и встречался с ним 9 октября 2019-го, перед командировкой в Москву — хотел получить информацию для отчета о выполнении работ по нацпроекту «Экология».
Судья пришел к выводу — об одних и тех же обстоятельствах предполагаемые взяткодатель и взяткополучатель «дают взаимоисключающие показания». А доказательств, которые помогли бы сделать вывод в пользу достоверности-недостоверности показаний одного из них «стороной обвинения суду не представлено», а иные свидетели обвинения — Маков и Лазарева — очевидцами взятки не являлись.
— Доказательств вины не приведено, сомнения не устранены, а предположения не могут быть положены в основу обвинения, — говорится в оправдательном приговоре.
Делу гособвинителя Нафикова дали задний ход
Московский райсуд Казани признал за Артемом Филипповым право на реабилитацию вследствие уголовного преследования. В силу приговор не вступил — по данным «Реального времени», прокуратура считает оправдание незаконным, и уже направила в суд апелляционное представление.
Ну а Филиппов смог сделать то, о чем порой мечталось в СИЗО — прогуляться всей семьей и отведать мороженого. О возвращении на госслужбу думать не хочет:
— По итогам всего случившегося я для себя дорогу в госорганы закрыл. Не хочу больше грязи, когда ты стараешься, хочешь что-то улучшить в жизни и получаешь... Я думаю, спокойно могли в этой истории и до суда разобраться, а не держать меня в тюрьме и 11 раз продлевать арест...
Адвокат оправданного Рамиль Ахметгалиев в разговоре с «Реальным временем» отметил — документы о сочинском алиби Филиппова находились в его уголовном деле и распоряжении следователей со дня выемки в «Средволгаводхозе».
— В основу приговора о взятке нельзя класть лишь показания взяткодателей в отсутствие иных объективных доказательств, — подчеркивал в прениях защитник, ссылаясь на позицию Верховного суда РФ по делу сармановских гаишников. Резонансным это дело стало после того, как в роли гособвинителя в мировом суде Сармановского района выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
Напомним, в 2020-м экс-начальника районного отделения ГАИ Радика Шамсиева и его напарника Радика Салимова обвинили в получении мелкой взятки 6,9 тысяч рублей. По версии следствия, в июле 2019-го гаишники остановили водителя (в ранге подполковника МЧС), уличили в нарушении временной разметки и дорожных знаков с выездом на «встречку», пригрозили лишением прав и предложили заплатить за несоставление протокола о нарушении ПДД. Тот уверяет — заплатил.
В июле 2020-го мировой суд признал Шамсиева и Салимова виновными, наказав уголовными штрафами в 19,8 тысяч и 20,8 тысяч рублей соответственно. Осужденные и их адвокаты, настаивая на оправдании, прошли апелляцию и кассацию — Сармановский райсуд в октября 2020 года признал приговор законным, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2020-го посчитал нужным исключить из текста ссылку на две экспертизы на полиграфе, как доказательства виновности полицейских.
Осужденные не успокоились. И 15 июля 2021 года одержали по делу первую победу — в Москве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила апелляционное определение и кассационное постановление по этому делу и вернула его в Сармановский райсуд, обязав его повторно рассмотреть жалобы на приговор. По сути, верховные судьи прописали в своем определении четкие основания для отмены приговора, ссылаясь на те же «взаимоисключающие показания предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей» в отсутствие других доказательств, нестыковки в показаниях и процессуальные нарушения на уровне мирового суда.
В результате 1 октября текущего года Сармановский райсуд Татарстана отменил обвинительный приговор давно уволенным со службы гаишникам и направил дело в мировой суд. Но принявший было дело к производству мировой судья участка №2 по Сармановскому району Айнур Хазиев посчитал невозможным приступить к его рассмотрению. Ведь именно Хазиев осенью 2020-го прекратил в суде уголовное преследование того самого подполковника МЧС, сознавшегося в даче мелкой взятки Шамсиеву и Салимову. В этой ситуации мировой судья посчитал нужным поставить перед Верховным судом Татарстана вопрос об изменении территориальной подсудности.
Впрочем, в Казань сармановское дело не ушло. Адвокаты обвиняемых обжаловали и апелляционное решение о возврате дела и постановление об изменении подсудности.
— Я считаю, их должны были оправдать, а не направлять дело на новое рассмотрение, — пояснил «Реальному времени» Анас Мухаметзянов, защитник Радика Шамсиева.
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
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