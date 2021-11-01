Оправданный по взятке за нацпроект «Экология»: «Я для себя дорогу в госорганы закрыл»

В Казани суд поверил в сочинское алиби чиновника

Фото: из личного архива Филиппова. Первый день на воле

«Когда вернулся домой, младшая дочь меня не узнала», — признался «Реальному времени» экс-руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Артем Филиппов. Из-под стражи его освободил Московский райсуд Казани — после оправдательного приговора по делу о взятке 400 тысяч рублей и премиях самому себе. За невиновность Филиппова на процессе бился адвокат Рамиль Ахметгалиев, который сделал упор на анализе доказательств и судебной практики. В частности, в суде Казани засветили решение Верховного суда РФ по прецедентному делу «прокурор Татарстана против сармановских гаишников».

«Я все-таки верил в правосудие»



Отправить в колонию строгого режима на 10 лет и наказать штрафом в 12 млн рублей — такого наказания просил для Артема Филиппова гособвинитель в прениях. Московский райсуд Казани под председательством судьи Николая Захарова оправдал подсудимого за отсутствием события преступления по двум эпизодам — присвоение имущества и взятка.

— Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, — констатировал судья и постановил — освободить Филиппова в зале суда.

В СИЗО он провел год и четыре месяца. За решеткой перенес коронавирус, повстречал знакомых по старой работе, включая экс-министра экологии РТ Агляма Садретдинова.

— Самое тяжелое в тюрьме — это нахождение в изоляции от общества, от семьи, — рассказывает Артем Филиппов. — Когда меня арестовали, младшей дочки три года было, сейчас пять. Вернулся домой — не узнала, испугалась...

В 2020-м сотрудники СК и УЭБиПК МВД обвинили его в получении взятки за подписание актов невыполненных работ по очистке акватории и берегов Куйбышевского водохранилища. Фото kazanfirst.ru

Оправданный вспоминает, как после задержания оперативники МВД убеждали — надо признавать вину и тогда есть надежда на мягкую меру пресечения и приговор: «Если сейчас поедете в СИЗО, одна дорога будет — в лагерь... Но я надеялся, я все-таки верил в правосудие...»

Напомним, с июня по декабрь 2019-го Филиппов работал врио директора казанского учреждения «Средволгаводхоз» Федерального агентства водных ресурсов. Был уволен из ФГУ своим же приказом. В 2020-м сотрудники СК и УЭБиПК МВД обвинили его в получении взятки 400 тысяч рублей за подписание актов невыполненных работ по очистке акватории и берегов Куйбышевского водохранилища в рамках национального проекта «Экология». Вторым эпизодом в деле экс-чиновника стали его приказы о премиях самому себе, на основании которых ему инкриминировали присвоение 362,7 тысяч рублей из бюджета.

«Нарушение порядка премирования — не хищение»

Однако на суде выяснилось — от обязанностей главного инженера Филиппова никто в тот период не освобождал, и премии ему начислялись по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев именно за работу инженером, а не врио директора. Представитель потерпевшего ФГУ и ряд свидетелей заявили: врио Филиппов имел полномочия для подписания приказов в отношении главного инженера и замов. Один из сотрудников агентства водных ресурсов усмотрел в происходящем конфликт интересов, однако признал — в ведомстве отсутствует регламент для подобных случаев премирования совместителей-директоров.

Вывод суда — право на получение премии у подсудимого была, а вот корыстный мотив отсутствовал.

— При выплате ему премии нарушен порядок премирования, что само по себе не может быть расценено судом как хищение денежных средств, — указал председательствующий судья в приговоре.

«Документы о начислении премий направлялись в вышестоящую инстанцию, из которой каких-либо претензий не поступало», — также напомнил защитник

Схожую формулировку в марте 2021 года использовал Верховный суд РФ, рассматривая дело Светланы Щевель, директора сельской библиотеки в Краснодарском крае, которая в 2019-м получила условный срок за свой приказ о премиальных сотрудникам, в который включила и себя. Полученные таким образом из бюджета 10 тысяч рублей суды трех инстанций расценили в 6 месяцев лишения свободы условно. Однако судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила приговор и прекратила преследование Щевель за отсутствием состава преступления. Главным основанием стал факт — женщина имела право на получение премии, что признало ее непосредственное начальство.

Акцент на оценке Верховного суда по «библиотечной» истории сделал на прениях в Московском райсуде Казани адвокат Филиппова Рамиль Ахметгалиев.

— Документы о начислении премий направлялись в вышестоящую инстанцию, из которой каких-либо претензий не поступало, — также напомнил защитник.

«Доказательств вины по взятке не приведено, сомнения не устранены»

Главным свидетелем обвинения Филиппова во взятке стал Александр Лазарев, фактический руководитель и владелец компании «Телесвязь», которая выиграла тендер «Средволгаводхоза» на организацию работ по расчистке берегов и акватории Куйбышевского водохранилища в 2019-м году за 2,3 млн рублей. Как показало следствие, 1,4 млн рублей из суммы контракта руководители компании Лазарев и Рашид Маков обналичили по липовым соглашениям с контрагентами и похитили, в чем позже признались и на суде, получив условные сроки за эту аферу.

Причем, еще до направления дела в суд Лазарев сообщил силовикам о даче взятки 400 тысяч рублей Филиппову за общее покровительство и подписание актов о выполнении работ. По версии защиты Филиппова, на этот шаг бизнесмен мог пойти ради сохранения статуса свидетеля у своей жены — начальника отдела строительства «Средволгаводхоза».

Еще до направления дела в суд Лазарев сообщил силовикам о даче взятки 400 тысяч рублей Филиппову

Ведь следствием было установлено — о готовящемся тендере на очистку берегов и условиях Лазарев узнал от супруги, и уже она доводила до своего начальства коммерческое предложение «Телесвязи», готовила конкурсную документацию и должна была контролировать исполнение работ. Чтобы скрыть конфликт интересов, документы за «Телесвязь» — единственного участника торгов — подписывал Маков.

Напомним, на судебный допрос по делу Филиппова уже осужденный Лазарев приходил вместе с адвокатом. По версии Лазарева, после начала работ возникли проблемы с подписанием первых актов и от врио директора поступило требование — провести «Средволгаводхозу» новогодний корпоратив. А позже — уточнение — оплачивать корпоратив не нужно, дайте наличными 400 тысяч рублей. Со слов бизнесмена, деньги он передал в машине на парковке ТРК «Тандем» 9 октября 2019 года.

Согласно приговору, на протяжении судебного допроса Лазарев несколько раз менял показания в части дат описываемых событий. Сначала сказал — требование о корпоративе подсудимый выдвинул в конце сентября, после чего со счета одной из компании для этих целей были взяты 195 тысяч рублей. Но дальше, по ходатайству защиты, в суде исследовали приказ о направлении Филиппова в командировку с 22 по 29 сентября 2019-го в Сочи на мероприятие Росводресурсов с подтверждением свидетелей — такая поездка была. А значит, встречи в конце сентября быть не могло.

Свидетель предпринял попытку обойти эта алиби — сказал, что вероятно слова про корпоратив звучали на встрече в начале октября, а снятые 30 сентября средства он изначально планировал потратить на нужды своей компании, но потом был вынужден пустить на взятку.

Сам подсудимый на суде подтверждал — созванивался с Лазаревым и встречался с ним 9 октября 2019-го, перед командировкой в Москву

Суд посчитал изменение показаний основанием «отвергнуть выписку по операции на счете, как доказательство вины Филиппова», посчитав, что подтвержден лишь факт снятия средств, а не передачи взятки. А кроме того, процитировал в приговоре показания свидетеля из бухгалтерии: первоначальные акты от «Телесвязи» не содержали информации о конкретных работах и не подлежали оплате, однако нарушения эти были устранены и оплата по актам прошла еще в конце сентября-начале октября — когда Филиппов находился в Сочи.

Сам подсудимый на суде подтверждал — созванивался с Лазаревым и встречался с ним 9 октября 2019-го, перед командировкой в Москву — хотел получить информацию для отчета о выполнении работ по нацпроекту «Экология».

Судья пришел к выводу — об одних и тех же обстоятельствах предполагаемые взяткодатель и взяткополучатель «дают взаимоисключающие показания». А доказательств, которые помогли бы сделать вывод в пользу достоверности-недостоверности показаний одного из них «стороной обвинения суду не представлено», а иные свидетели обвинения — Маков и Лазарева — очевидцами взятки не являлись.

— Доказательств вины не приведено, сомнения не устранены, а предположения не могут быть положены в основу обвинения, — говорится в оправдательном приговоре.

Делу гособвинителя Нафикова дали задний ход

Московский райсуд Казани признал за Артемом Филипповым право на реабилитацию вследствие уголовного преследования. В силу приговор не вступил — по данным «Реального времени», прокуратура считает оправдание незаконным, и уже направила в суд апелляционное представление.

Ну а Филиппов смог сделать то, о чем порой мечталось в СИЗО — прогуляться всей семьей и отведать мороженого. О возвращении на госслужбу думать не хочет:

— По итогам всего случившегося я для себя дорогу в госорганы закрыл. Не хочу больше грязи, когда ты стараешься, хочешь что-то улучшить в жизни и получаешь... Я думаю, спокойно могли в этой истории и до суда разобраться, а не держать меня в тюрьме и 11 раз продлевать арест...

Резонансным это дело стало после того, как в роли гособвинителя в мировом суде Сармановского района выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Фото: прокуратура РТ

Адвокат оправданного Рамиль Ахметгалиев в разговоре с «Реальным временем» отметил — документы о сочинском алиби Филиппова находились в его уголовном деле и распоряжении следователей со дня выемки в «Средволгаводхозе».

— В основу приговора о взятке нельзя класть лишь показания взяткодателей в отсутствие иных объективных доказательств, — подчеркивал в прениях защитник, ссылаясь на позицию Верховного суда РФ по делу сармановских гаишников. Резонансным это дело стало после того, как в роли гособвинителя в мировом суде Сармановского района выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Напомним, в 2020-м экс-начальника районного отделения ГАИ Радика Шамсиева и его напарника Радика Салимова обвинили в получении мелкой взятки 6,9 тысяч рублей. По версии следствия, в июле 2019-го гаишники остановили водителя (в ранге подполковника МЧС), уличили в нарушении временной разметки и дорожных знаков с выездом на «встречку», пригрозили лишением прав и предложили заплатить за несоставление протокола о нарушении ПДД. Тот уверяет — заплатил.

В июле 2020-го мировой суд признал Шамсиева и Салимова виновными, наказав уголовными штрафами в 19,8 тысяч и 20,8 тысяч рублей соответственно. Осужденные и их адвокаты, настаивая на оправдании, прошли апелляцию и кассацию — Сармановский райсуд в октября 2020 года признал приговор законным, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2020-го посчитал нужным исключить из текста ссылку на две экспертизы на полиграфе, как доказательства виновности полицейских.

1 октября текущего года Сармановский райсуд Татарстана отменил обвинительный приговор давно уволенным со службы гаишникам. Фото sudrf.ru

Осужденные не успокоились. И 15 июля 2021 года одержали по делу первую победу — в Москве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила апелляционное определение и кассационное постановление по этому делу и вернула его в Сармановский райсуд, обязав его повторно рассмотреть жалобы на приговор. По сути, верховные судьи прописали в своем определении четкие основания для отмены приговора, ссылаясь на те же «взаимоисключающие показания предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей» в отсутствие других доказательств, нестыковки в показаниях и процессуальные нарушения на уровне мирового суда.

В результате 1 октября текущего года Сармановский райсуд Татарстана отменил обвинительный приговор давно уволенным со службы гаишникам и направил дело в мировой суд. Но принявший было дело к производству мировой судья участка №2 по Сармановскому району Айнур Хазиев посчитал невозможным приступить к его рассмотрению. Ведь именно Хазиев осенью 2020-го прекратил в суде уголовное преследование того самого подполковника МЧС, сознавшегося в даче мелкой взятки Шамсиеву и Салимову. В этой ситуации мировой судья посчитал нужным поставить перед Верховным судом Татарстана вопрос об изменении территориальной подсудности.

Впрочем, в Казань сармановское дело не ушло. Адвокаты обвиняемых обжаловали и апелляционное решение о возврате дела и постановление об изменении подсудности.

— Я считаю, их должны были оправдать, а не направлять дело на новое рассмотрение, — пояснил «Реальному времени» Анас Мухаметзянов, защитник Радика Шамсиева.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.