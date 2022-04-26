МВД: пистолет, который мальчик принес в казанскую школу, оказался игрушечным

Фото: Максим Платонов

Информация о том, что ученик второго класса принес в одну из казанских школ пневматический пистолет — не соответствует действительности. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД Татарстана.

Инцидент произошел в прошлую пятницу в школе №99 Московского района Казани. Первым об этом написал telegram-канал Mash Iptash.

По их данным, мальчик после трех уроков вышел на перерыв, а вернулся с пневматическим пистолетом. Он начал размахивать им перед своими одноклассниками, но, увидев это, классная руководительница отобрала оружие и доложила обо всем директору. После этого в школу прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Сам мальчик рассказал, что нашел пистолет на улице и просто решил им похвастаться.

Сотрудники полиции рассказали, что пистолет, найденный мальчиком, оказался игрушечным.

Фото: Максим Платонов

23 ноября 2021 года ФСБ предотвратило вооруженное нападение на казанскую школу. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, а в браузере компьютера — запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух или более лиц». Все подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин