В Советском районе Казани на сутки отключат воду

Причиной стало подключение вновь проложенного участка водопровода по Сибирскому тракту

В некоторых домах Советского района Казани сутки не будет воды. Причиной стало подключение вновь проложенного участка водопровода по Сибирскому тракту к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в мэрии.

Так, воду отключат с 9:00 28 апреля до 9:00 29 апреля по следующим адресам:

Сибирский тракт, 27а, 29, 29 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 29 корп. а, б, в, р; 29 корп. 7, 31, 31а, 31б, 31е, 31 ст. 1, 2; 33;

ул. Троицкий лес, 1, 20, 22, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 29а корп. 1, 29б, 29/1, 30в, 30г, 30д, 32, 38, 41, 43, 43а, 43д, 45, 47, 50;

СДТ «Заря»;

СНТ «Светоч»;

СДТ «Дружба‑1»;

СДТ при администрации Советского района.

Напомним, с 27 апреля жилые дома ряда улиц Авиастроительного района Казани на сутки останутся без воды. Под отключение попадают 842 частных дома.

Рената Валеева