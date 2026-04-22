Родные утонувшего в бассейне мальчика в Татарстане отсудили 3,6 млн рублей
Трагедия произошла в мае 2024 года: директор не обеспечила учреждение спасательными средствами
Новошешминский районный суд Татарстана обязал местную спортшколу выплатить родственникам мальчика, утонувшего в бассейне в мае 2024 года, в общей сложности 3,6 млн рублей, сообщает юрист Булат Мухамеджанов в своем телеграм-канале.
В пользу матери взыскано 2 млн рублей, в пользу брата и сестры — по 800 тыс. рублей. При нехватке денег у школы к субсидиарной ответственности будет привлечен райисполком.
Судом установлено, что директор спортшколы Ольга Роменская не обеспечила учреждение спасательными средствами. Кроме того, в заведении отсутствовала штатная единица, отвечающая за спасение утопающих, хотя учреждение оказывало коммерческие услуги для всех желающих.
В октябре 2025 года Роменскую приговорили к 2 годам лишения свободы условно. После изучения решения по иску будет рассмотрен вопрос об обжаловании в вышестоящей инстанции.
