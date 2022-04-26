Хуснуллин заявил, что правительство России не будет на госуровне регулировать цены на промышленные материалы

Российские власти не будут на государственном уровне регулировать цены на промышленные материалы. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день стоит задача отказаться от привязки стоимости промышленных материалов к валютной составляющей. Также необходимо решить, каким именно образом будут складываться цены в ближайшие три года, пояснил вице-премьер.

Фото: Илья Репин

По словам Хуснуллина, из-за роста стоимости строительных материалов на программу компенсации удорожания госконтрактов предусмотрели финансирование в размере 100 млрд рублей. Однако уже получены заявки на порядка 160 млрд рублей. В связи с этим рассматривается возможность задействовать в текущем году финансирование 2023-2024 годов.

— Удорожание стройки — это не проблема строителей и не проблема государства. Это и спекулятивная составляющая, и инфляция, — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

В конце марта сообщалось, что правительство России занимается поиском новых поставщиков стройматериалов в Китае, Турции, Индии и Иране. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном.

Диана Жиленкова