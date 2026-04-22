Госдума поддержала упрощение продажи изъятых у коррупционеров квартир

Законопроект отменяет критерий двукратного превышения рыночной стоимости квартиры над средней ценой по региону для продажи конфиската

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям.

Действующая статья 30.4 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» позволяет продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, только если их рыночная стоимость как минимум в два раза выше расчетной. Расчетная стоимость определяется по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену за квадратный метр жилья в регионе по данным Росстата.

Законопроектом предлагается отменить критерий двукратного превышения рыночной стоимости над средней ценой по региону. Таким образом, на торги можно будет выставлять даже недорогие изъятые объекты.

Кроме того, документ исключает норму, по которой повторное выставление конфискованного имущества на торги возможно не ранее чем через шесть месяцев после признания торгов несостоявшимися.

Авторы инициативы считают, что упрощение правил поможет быстрее превращать изъятое имущество в средства для федерального бюджета, поскольку сейчас многие объекты годами стоят на балансе государства из-за невозможности их законно продать.

Напомним, что в Нижнекамске директора музыкальной школы могут осудить за трудовые махинации.

Ариана Ранцева