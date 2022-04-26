Генпрокуратура: нападения на учебные заведения в Казани и Перми выявили проблемы обеспечения безопасности

Нападения на учебные заведения в Казани, Перми, Серпухове и Санкт-Петербурге выявили недостатки в обеспечении безопасности детей практически во всех регионах. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

— Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей, — приводит ТАСС его слова.

Практически в каждом регионе выявили случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. Жертвами стрелка Ильназа Галявиева стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По последним данным, троим фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 мая 2022-го. В конце марта источники «Реального времени» сообщали, что в ближайшее время может начаться процедура его ознакомления с материалами уголовного дела.



В сентябре 2021 года студент Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 40 пострадали. В начале февраля Дзержинский районный суд Перми продлил арест Бекмансурову до 22 мая 2022 года.

В конце октября в Санкт-Петербурге рядом с Петровским колледжем прозвучал выстрел. Его совершил студент учебного заведения. Пистолет был сигнальным, в результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье произошел в декабре прошлого года. К преступлению оказался причастен бывший ученик православной приходской школы. Он умер от потери крови. Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).



Вчера генпрокурор Игорь Краснов сообщал, что для пропаганды идеологии «Колумбайн»* в интернете создали около 700 сообществ. Под этим воздействием совершаются резонансные преступления.

*организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ



Татьяна Леухина