В Татарстане с начала года составили 260 административных материалов на мотоциклистов

Более 60 задержанных мотоциклов поместили на спецстоянку

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала 2026 года составили 260 административных материалов в отношении водителей мототранспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

— 28 нарушений в нетрезвом состоянии, 88 нарушений — не имеющие прав управления, 6 нарушений — будучи лишенными прав управления, 38 — езда без мотошлема, — сказал Самигуллин.

Он добавил, что 67 задержанных мотоциклов поместили на спецстоянку. Причем большинство помещенного на площадку транспорта — питбайки.

Никита Егоров