Российские силы ПВО сбили 154 украинских беспилотника за ночь

Атаке подверглись 10 регионов страны

Фото: Дарья Пинегина

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника самолетного типа за период с вечера 22 апреля до 7:00 23 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаки были отражены в различных регионах страны, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую области, а также в Крыму и на акваториях Азовского и Черного морей.

В результате украинских ударов погибли люди: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели одного человека при атаке на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Кроме того, в Самаре на крышу многоквартирного дома упали фрагменты беспилотника, есть пострадавшие, один человек был госпитализирован.

В связи с ситуацией Росавиация ввела временные ограничения на полеты в ряде российских аэропортов, в том числе в Тамбове, Волгограде, Саратове, Пензе, Череповце, Иваново, Ярославле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Самаре, Бугульме и Нижнекамске. Некоторые ограничения уже были сняты, в частности в аэропортах Саратова и Пензы.

Рената Валеева