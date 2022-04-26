В Казани пассажира, ударившего кондуктора ножом, отправили в СИЗО

24-летнего Евгения Кузнецова, на днях ударившего ножом кондуктора троллейбуса №1 в Казани, отправили в СИЗО, такую меру пресечения ему избрал Ново-Савиновский районный суд.

Кузнецову предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Казанец признал свою вину. Решение об аресте было принято в кратчайшие сроки. Известно, что Кузнецова отправили в СИЗО на полтора месяца, до 22 июня.



Сегодня сообщалось, что Следственный комитет просил ареста для Кузнецова.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел на днях в салоне троллейбуса №1 возле одного из домов на улице Адоратского. Кузнецов находился в троллейбусе в нетрезвом виде, ударил ножом 27-летнего кондуктора. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание пассажира платить за проезд.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора троллейбуса.

Маргарита Головатенко