«Стрела-Ак Барс» стартует в новом сезоне игрой на новом стадионе

В нынешнюю субботу казанские регбисты сыграют в Суперкубке против «Динамо»

25 апреля в подмосковном Монино состоится матч на Суперкубок России по регби. В нем встретятся прошлогодний чемпион и обладатель Кубка страны «Стрела-Ак Барс» с вице-чемпионом московским «Динамо», выигравшим, помимо того, золотые медали в регби-7. Перед встречей лучших регбийных команд прошлого года руководство «стрелков» устроило презентацию, подробности — в материале «Реального времени».

Джей Пи Нил: «Надеемся на хорошее регби в субботу»

«Стрелки» два года подряд выигрывают Суперкубок России, претендуя на то, чтобы сравняться по числу побед с красноярским «Енисеем-СТМ». Везение казанцев заключается в том, что трофей не так уж часто и разыгрывался, причем брал перерыв с 2017 по 2024 год. Вот с возобновлением розыгрыша «стрелки» дважды побеждали. И, судя по настроениям, готовы сделать это в третий раз. Наставник казанцев Джей Пи Нил на пресс-конференции так обрисовал текущую ситуацию в команде: «Мы вернулись со сборов в Турции, затем дважды ездили на туры по регби-7 в Сочи. В результате смогли провести только шесть тренировок полным составом. Тем не менее ребята выглядят хорошо, надеемся на хорошее регби в субботу».

Новичок в тренерском штабе Андрис Беккер больше внимания обращал на ситуацию с игроками нападения, поскольку это его основное направление в работе: «В целом доволен игроками нападающей линии. Это мужики с большой буквы, не боятся работы, открыты к новому процессу работы. Теперь посмотрим на них, как они ведут себя под давлением, в стрессовой ситуации».

Мнение тренеров дополнил и Виталий Живатов: «Как минимум все ждут повторения прошлогодних результатов. Это будет сложно, но я считаю, нам по силам это сделать».

Повторимся, что Суперкубок России для казанцев — это вершина, покоренная дважды подряд: в 2024 году на футбольном стадионе в Саранске, который ранее принимал матчи чемпионата мира в России, и в 2025-м на знаменитом «Петровском» в Санкт-Петербурге. В этом году игра состоится на чисто регбийном стадионе, который оборудован полем с натуральным газоном и трибунами на 7,5 тысячи зрителей. Это новая арена на улице Авиационной, второй дом для легендарной команды ВВА, созданной в 1967 году в поселке Монино Щелковского района. Старая арена располагалась на улице Якова Алксниса — начальника ВВС РККА, члена Реввоенсовета СССР. Внук Якова Ивановича (Екабса Яновича) — Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы России, ушедший из жизни 1 января 2025 года.

В этом плане Казань стремительно догоняет флагманов отечественного регби. Предполагается, что к 30 августа у стадиона «Тулпар» будет открыт новый центр развития регби с ареной на 1 750 мест.

Смотрите, кто пришел. Напомним, кто ушел

Увы, сейчас «ВВА-Подмосковье» переживает не лучшие времена, в нынешнее межсезонье туда перешел в ранге чемпиона России Иван Нежданов из Казани, профайл которого в клубной галерее разместили рядом с другим экс-«стрелком» Сергеем Мотовым. Надеемся, что они придут на игру, чтобы переживать за бывших партнеров, казанцев, у которых будет явно меньше болельщиков, чем у москвичей. По сути, впервые нам предстоит сыграть матч Суперкубка фактически на арене соперников.

Еще три экс-«стрелка» могут выйти в составе «Динамо». Это вернувшийся в стан «бело-голубых» Максим Швецов, южноафриканец Джереми Джордаан, переехавший из Казани в Пензу, оттуда — в Москву, и Дмитрий Пархоменко, чья история перехода в столичный клуб довольно загадочна. Он подписал контракт со «Стрелой», когда казанский клуб носил еще это название, и был отдан в аренду в «Динамо», а сейчас, видимо, его контракт уже выкупили.



Раз уж речь зашла о переходах, то огласим весь список. Итак, это Иван Нежданов (он был в Казани с 2020 года), Владислав Перестяк (играл с 2021 года) и Егор Зыков (играл с 2022 года), перешедшие в «Локомотив» из Пензы, Максим Швецов (играл с 2022 года). Целый ряд потерь можно датировать прошлым годом. Во-первых, воспитанник казанского регби 30-летний Дамир Байбурин, который после сезона в московской «Славе» заявил о завершении карьеры. Далее не определился с клубом еще один воспитанник Казани — Айдар Гафаров.

Ушли из «Стрелы-Ак Барс» южноафриканец Дин Гордон, 36-летний грузин Гиорги Закашвили и 29-летний молдаванин Александру Колев, новички прошлого сезона. Закашвили, возможно, закончил, Колев достаточно молод, хотя его период пребывания в Казани получился сумбурным. В числе трех матчей за «Стрелу-Ак Барс» числилась и встреча против красноярского «Енисея-СТМ», в которой Колев вышел на замену и тут же удалился, получив за это дисквалификацию на три игровые недели. Вышел, нарушил, ушел, мы проиграли, а Красноярск этой победой обеспечил себе выигрыш регулярного первенства России. Курьезно, конечно, чем-то напоминая пребывание в хоккейном «Ак Барсе» Артемия Панарина, который ничем не запомнился в Казани, но зато стал звездой в НХЛ, и мы пожелаем Колеву схожих успехов в дальнейшей карьере.

Альфред Хисамов: «Все знают команду, за которой стоит правительство республики, и это стало плюсом»

А вот от следующей когорты новичков Казани мы будем ждать успехов здесь и сейчас. Это воспитанник казанского регби — нападающий первой линии Дмитрий Кровяков, которому уже в мае исполнится 28 лет, 30-летний центральный трехчетвертной Франко Нодье и 31-летний игрок третьей линии Стефан Малан. Оба возвращаются в Казань, в которой играли еще в 2020 году, затем были партнерами в «ВВА-Подмосковье» и пензенском «Локомотиве», как и Кровяков. Малан хорошо владеет русским языком, а вместе с Нодье они обладают российскими паспортами, компенсируя уход «нового русского» Дина Гордона.

В целом трансферная работа нынешней зимы заключалась в том, чтобы вернуть Нодье с Маланом и помочь с обновлением пензенской команде, о чем мы скажем отдельно. Еще два новичка Казани — 26-летние правый столб Александр Рябов и трехчетвертной Даниил Потиханов, причем второй застал еще предыдущую команду под названием «Империя», а Рябов играл уже в «Локомотиве», созданном в 2018 году.

Спортивный директор казанского клуба Альфред Хисамов заявил: «Я никогда на 100 процентов не буду доволен, как и Джей Пи. Но в целом необходимо положительно оценить итоги трансферного окна. По количеству игроков: восемь ушло, девять пришло. По позициям усилили, как будет в итоге — покажет сезон. Проще было возвращать тех же Нодье и Малана, но личное знакомство с Джей Пи помогло им сориентироваться с командой для продолжения карьеры. Все знают наш город, команду, за которой стоит правительство республики, и это стало плюсом».

Еще один южноафриканец с российским паспортом и владением русским языком — это Арноут Малербе, который женат на русской Татьяне Дуденковой, пресс-атташе РК «Динамо». Вряд ли для него игра с «Динамо», если он будет в составе, станет такой уж принципиальной, поскольку он в России начинал как игрок «ВВА-Подмосковья».

В новый сезон без «Кузни»

Также из подмосковной команды в Казань пришли 23-летний фланкер Евгений Кароннов и 24-летний замок Никита Арлашов. Воспитанник регби Новокузнецка, как и старший брат Владимир Арлашов, игрок красноярского «Красного Яра». Увы, новокузнецкая команда не будет стартовать в этом году, будучи на содержании регбийной лиги России и комплектуясь игроками команд-соперников. Можно было ожидать исхода из Новокузнецка целого ряда игроков, но массово это уже произошло в прошлом сезоне, а пока стоит отметить разве что факт завершения карьеры 32-летнего Сергея Беленкова, ранее игравшего за «Стрелу».

Последний новичок «Стрелы-Ак Барс» — это 28-летний полузащитник из Намибии Питер Уиллем Стинкамп. Ранее он играл за польский «Оркан», откуда, по нашим сведениям, в российский чемпионат переходил еще один намибиец Йоханнес Ретиф из «Красного Яра».

Появление Стинкампа увеличило намибийское представительство в Казани до двух человек, включая уже легендарного Йоханнеса Тромпа, и должно повысить конкуренцию на 10 номере, где у казанцев играет практически безальтернативный Кобус Мараис. В целом же стоит отметить заметный крен в формировании команды из южноафриканцев, что логично, «славной» троицы экс-игроков московской «Славы» Вавилин — Гриняев — Хохлов, а также экс-игроков Пензы (Карзанов с Сазоновым и новички Потиханов с Рябовым). Тут стоит пояснить, что Пензу перед началом сезона покинули аж восемь игроков, а пополнение прибыло из Грузии, с Фиджи и массово из ЮАР.

И самая большая диаспора в Казани состоит из экс-игроков «ВВА-Подмосковья». Например, из бронзового состава военных летчиков 2022 года, завоевавших тогда медали в матче за третье место в противостоянии с Казанью, в стане «стрелков» сейчас собрались Герман Давыдов, Виталий Живатов, Кароннов с Кровяковым, а также Малан, Малербе и Нодье. Правда, тут стоит уточнить, что Давыдов и Кровяков — воспитанники Казани.

Почти как в НХЛ

В составе тренеров «Стрелы-Ак Барс» также пополнение: вместо покинувшего команду Гари Боты со схваткой теперь работает Андрис Беккер, экс-игрок «Спрингбокс». Поскольку тренерский штаб «стрелков» претерпевает достаточно частые изменения, то тут мы проведем параллели работы в Казани Джей Пи Нила и хоккейного гуру Зинэтулы Билялетдинова.

После Суперкубка казанцам предстоит стартовая игра сезона, которую они проведут дома с «Красным Яром» 9 мая. Затем «Енисей-СТМ» и снова «Динамо». Жаль, что «Кузня» покинула число участников чемпионата, но, стоит отметить, что теперь плотность игр будет заметно выше. Из семи участников — пять претендентов на медали самой высшей пробы. Вопрос только: как быть с Кубком России, будет ли кто-то свободен в четвертьфинале или добавится коллектив из высшей лиги чемпионата страны, например тот же ЦСКА, который усилили южноафриканец с российским паспортом Дин Гордон из Казани и экс-«стрелок» Олег Киносьян, игравший в прошлом сезоне за «Славу». Семь команд, конечно же, маловато, хотя в НХЛ был 40-летний период, названный The Original Six («Оригинальная шестерка»), когда за Кубок Стэнли бились всего лишь шесть команд. Зато не было проходных игр.