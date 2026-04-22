На Голубых озерах в Казани установят кассы взимания оплаты за вход

Не все посетители добровольно оплачивают посещение территории

Несмотря на большой турпоток в районе Голубых озер в Казани, сознательных посетителей, которые оплачивают вход на особо охраняемую природную территорию (ООПТ), немного. В этом сезоне на всех трех точках входа на территорию поставят кассы. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

— Прошел год, как мы ввели платный вход на Голубые озера. Плата взималась на добровольной основе, вывесили QR‑коды на территории заказника. К сожалению, не такое большое количество сознательных граждан, кто оплачивает. В ближайшее время планируем для удобства граждан сделать кассовые услуги. Планируется три кассы — Большие, Малые и Крутушка, — рассказал он.

Шарафутдинов отметил, что за прошлый год удалось собрать около миллиона рублей за посещение Голубых озер. При этом в теплые летние дни территорию посещает до тысячи человек в день.



Он также добавил, что в дальнейшем около входных групп появятся турникеты. При этом будет усилен надзор.



Собранные средства будут направлены на дальнейшее развитие территории.

Напомним, в декабре 2024 года Кабмин Татарстана утвердил плату за одно посещение Голубых озер в Казани в размере 100 рублей.

Рената Валеева