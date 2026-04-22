Татарстанец купил мопед сыну-подростку и попал под суд

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью; отец признан виновным в вовлечении в опасные действия

Фото: Артем Дергунов

Суд признал жителя Татарстана виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность. Об этом сообщает СК РТ.

Следствием и судом установлено, что в 2024 году мужчина приобрел мопед своему 13-летнему сыну, который не имел навыков управления транспортным средством.

В июле 2025 года несовершеннолетний нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа.

Ариана Ранцева