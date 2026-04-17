От идеи до конвейера: Как «Татнефть» организовала системную поддержку молодых талантов

Компания доказывает: крупный бизнес может быть драйвером молодежного дизайна

В Казани отгремел Российский венчурный форум — ключевое событие для технологических предпринимателей и инвесторов. «Татнефть» представила министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову и раису Татарстана Рустаму Минниханову наработки в сфере промышленного дизайна, а также рассказала о планах развития креативного кластера и поделилась опытом привлечения финансирования в университетские стартапы. О том, как компания работает с творческими талантами, делает из Альметьевска столицу креативных индустрий и помогает студентам воплощать свои смелые идеи, — в материале.

С 2023 года 15 тысяч молодых дизайнеров из 90 городов России получили возможность пройти путь от идеи до ее реализации вместе с крупным бизнесом. Таковы результаты сотрудничества Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и «Татнефти», которые представили на выставке в рамках Российского венчурного форума.

— Конкурс «Дизайн молодых» — пример того, как студенческие проекты доводятся до серийной реализации индустриальными партнерами. Студенты видят весь производственный цикл и получают итоговый продукт со своим именем, — сообщил генеральный директор Фонда Сергей Салкуцан на встрече министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с операторами Платформы университетского технологического предпринимательства, в которой участвуют 519 вузов. По ее результатам было принято решение о государственной поддержке и масштабировании «Дизайна молодых».

Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга привлечен и к образовательным программам в Альметьевске, заявил в интервью газете «Нефтяные вести» Сергей Салкуцан. Например, курс «Элмет. Дизайн» рассчитан на практикующих дизайнеров, а «Квалифицированный заказчик в дизайне» — на менеджмент Группы «Татнефть».

Компания также сотрудничает с «Дизайном молодых» и в межконкурсный период, отметил заместитель генерального директора компании по социальному развитию Ренат Мамин, — через проектные школы, лаборатории, образовательные программы.

— «Татнефть» доказывает: крупный бизнес может быть драйвером молодежного дизайна. Не только как спонсор, а как промышленный партнер и заказчик, — сказал Сергей Салкуцан. — Компания ставит интересные задачи, гибко подходит к новому, интересуется этим форматом и готова экспериментировать.

Среди проектов — реновация лицея-интерната №1 в Альметьевске, разработанная с участием команд из 15 регионов России дизайн-концепция для детских лагерей «Татнефти», прототипы корпоративной сувенирной линейки «Диалог культур», отражающей связь компании с регионами присутствия. В планах выпуск товаров для сети АЗС. Результаты оценили и высокопоставленные гости форума.

— Мы много внимания уделяем трансформации инженерного образования, и у нас есть несколько направлений, в том числе промышленный дизайн, — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Как говорит Рустам Нургалиевич: «Невозможно сделать значимый шаг в инженерии, проигнорировав промышленный дизайн». На форуме также речь идет об умении превратить идею в конкретный продукт».

Как Альметьевск становится территорией креативного кластера

В ходе панельной дискуссии «Развитие креативной экономики России. Кейс Республики Татарстан» Ренат Мамин рассказал о планах по формированию на юго-востоке Татарстана самодостаточной экосистемы креативной индустрии. Компания подходит к этому комплексно — создаются кадровый акселератор и дополнительные формы образования для людей разных возрастов, ведется обучение педагогов, в том числе через различные форумы, фестивали, поддерживаются творческие сообщества, извне привлекаются таланты и инвестиции.

Среди дальнейших шагов:

создание «регуляторной песочницы» и центра сопровождения интеллектуальной собственности;

развитие системы заказов и механизмов самоокупаемости;

кластерная интеграция и привлечение внешних партнеров;

создание креативных кварталов, когда на этапе проектирования жилья закладываются творческие и образовательные зоны;

возведение киноанимационного кластера полного цикла для привлечения кинематографистов со всей страны.

Все это, как заявил Ренат Мамин, максимизирует стоимость «Татнефти» через рост общественного капитала — то есть речь не о расходах, а о социальных инвестициях. Опыт компании в этом направлении министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала примером венчурного финансирования, когда бизнес вкладывается в проекты с отложенным финансовым эффектом.

Полигоном для отработки идей может стать Альметьевск. Модератор сессии, генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич обратил внимание, что город уже практически является территорией креативного кластера с активным вовлечением населения.

Комплексный подход к сопровождению инновационных проектов

Особое внимание было уделено привлечению финансирования в университетские технологические проекты. В ходе тематической панельной дискуссии советник генерального директора «Татнефти» по цифровому моделированию Александр Тихонов призвал молодых людей обращаться со своими бизнес-идеями в недавно созданную Службу новых технологий компании для определения точек соприкосновения с бизнесом и рынком. В этом году студенческие стартапы при активном участии представителей «Татнефти» уже получили дополнительное финансирование от Центра кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан (АНО «ЦКР «Иннокам»), а осенью начнется прием заявок на конкурс Фонда содействия инновациям.

— Сегодня есть уникальная возможность, — обратился советник гендиректора. — Определенные вендоры ушли с российского рынка. Есть законодательные инициативы, которые помогают вам занять их место. Сейчас рынок ориентируется на вас.

Александр Тихонов считает, что для успешного запуска технологического проекта нужно иметь не только талантливую команду, но и познакомиться с реальными рыночными «болями».

— Мне кажется, это очень важное сообщение от «Татнефти», — прокомментировал выступление модератор, руководитель Центра Платформы университетского технологического предпринимательства Дмитрий Алексеев. — Слово «боль» уже вошло в обиход крупных компаний. Более 300 таких болей мы видим сейчас в отрасли.

Продолжая тему, руководитель патентной службы Высшей школы нефти Ильяс Шигапов анонсировал начало разработки цифровой платформы для комплексного сопровождения инновационных проектов, которая объединит студенческие команды и экспертов в рамках технологического предпринимательства, работы над научно-исследовательскими проектами, управления результатами интеллектуальной деятельности, нематериальными активами и мониторинга достижений.

Кроме того, в альметьевском вузе начали практиковать «вхождение» в стартап через заявку на патент. Это позволяет детально проработать заявку и обеспечить качественный технический результат.

Всего в делегацию ВШН на форуме вошли 23 победителя различных конкурсов. В качестве примера ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов привел аспиранта Руслана Талибуллина, автора инновационной системы очистки буровых растворов. В вузе его научили подавать разработку — это позволило войти в топ-50 стартапов России, выиграть грант на 1 миллион рублей от Фонда содействия инновациям и стать победителем в татарстанском конкурсе «Инновации года». А в рамках нынешнего РВФ он подписал соглашение со стартап-студией Казанского федерального университета на 15 млн рублей для создания опытного образца своей разработки.

