«Может быть, надо попробовать решить вопрос с производительностью труда?»

Проблемы и тренды рынка труда в 2026 году — федеральное видение и региональная аналитика

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит юбилейный X Международный форум труда. Ключевые темы — повышение производительности труда, трудовая миграция и уменьшение числа выпускников. «Дело очень серьезное, мир находится в состоянии колоссальных потрясений. Страна наша должна быть очень сильной, и для этого надо много трудиться. Вот что он имел в виду. И он, в общем-то, прав», — говорил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, комментируя идею миллиардера Олега Дерипаски о введении в России шестидневной рабочей недели. Подробнее о ключевых трендах и показателях рынка труда Татарстана — в материале «Реального времени».

«Мы видим, что будет уменьшаться численность выпускников»

Прогноз потребности отраслей и регионов в кадровом обеспечении составляет 12 млн человек, заявил в начале пленарной сессии на X Петербургском международном форуме труда заместитель Министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин:

— Это как работники, которые будут замещать новые рабочие места, так и те, кто должен прийти на смену выходящим на пенсию. И в структуре кадрового спроса к 2032 году порядка 65% — это работники со средним профессиональным образованием.

Основным источником притока кадров труда остаются выпускники вузов и колледжей. Однако здесь есть проблема — если раньше структура выпуска и структура потребностей соответствовала друг другу и не так остро стояла на повестке дня, имея ввиду количества выпускников, то сегодня происходит переломный момент, связанный с трансформацией экономики.

— За семилетним горизонтом кадрового планирования мы видим, что будет уменьшаться численность выпускников, поэтому ключевой вопрос сегодня — это как нам настроить совмещение структуры приема и структуры перспективы потребности работодателей в кадрах, — заявил замглавы Минтруда России.

Ключевые решения заключаются в настройке системы профориентации, подготовки кадров и сопровождения выпускников и студентов. Например, Минтруд вместе с Минобрнауки и Минпросвещения в прошлом году подготовили и направили в регионы методические рекомендации по маршрутизации выпускников. В основе решения ключевой задачи — обеспечить совместную работу образовательных организаций и службы занятости работодателей по ориентированию и сопровождению выпускников в те профессии, которые действительно востребованы работодателями и которые обеспечивают достойную им занятость.

«Это даже не 19-й век!»

Конечно, это не все проблемы. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обозначил три ключевых направления в сфере трудовых прав граждан.

Первое — прекаризация труда, или платформенная занятость. Речь о случаях, когда люди работают в организациях вне трудового договора, то есть по ГПХ или как самозанятые.

— Те, кто приходят к ним на работу, записываются в самозанятые, даже не читают толком договор, а этот договор не трудовой, это договор гражданского правового характера. По этим договорам предусмотрен штраф. Сегодня штрафы не ограничены ничем. И есть случаи, когда штрафы составляют больше, чем заработок этого самого работника. Это даже не 19 век! — возмутился Фадеев и отметил, что некоторые штрафы превышают рестрикции, прописанные в КоАП. — По нашему мнению, если есть признаки по духу, если этот договор является трудовым, надо, конечно, его как-то вводить в пространство трудового кодекса. Надо вот этот 19-й век прекращать.

Второй вопрос — занятость инвалидов. Сейчас более 75% из них находятся вне рынка труда. По его мнению, нужно уходить от практики, когда крупные компании покупают квоты на инвалидов. «Это неправильная история. Это не только дополнительный потенциал для рынка труда, это ведь важнейшая гуманистическая работа, работа по вовлечению их в практически нормальную жизнь», — заметил глава СПЧ. По этому поводу есть поручения Генпрокуратуре и другим министерствам провести анализ, в каких отраслях могут работать в будущем инвалиды.

Третий — миграционная политика. СПЧ выступает за переход к организованному набору трудовых мигрантов, упорядочение режимов их пребывания в России и сокращение социальной нагрузки семей мигрантов на бюджеты различных уровней.

— Да, это хорошо, когда на тех должностях, куда не идут российские граждане, работают мигранты. Но у нас в строительстве производительность труда в три раза хуже, чем во Франции, и в 4 раза ниже, чем в США. Может быть надо попробовать решить вопрос с производительностью труда? — задался вопросом глава СПЧ.

Здесь же стоит упомянуть, что Валерий Фадеев поддержал идею миллиардера Олега Дерипаски о введении в России шестидневной рабочей недели с 08:00 до 20:00: «Конечно, есть странность в этом выступлении. Но что он имел в виду? Он имел в виду, что дело очень серьезное, мир находится в состоянии колоссальных потрясений. Страна наша должна быть очень сильной, и для этого надо много трудиться. Вот что он имел ввиду. И он, в общем-то, прав».

Ключевые тренды: снижение активности работодателя и неоднородный дефицит кадров

— Мы понимаем, что в последние годы, особенно в 25-м и сейчас в 26-м экономика нам скорее не помогает. Мы находимся в таком периоде, где у нас такой сложный год, который ставит перед нами сложные вызовы, — начал управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, говоря о ключевых трендах рынка труда.

Среди них:

Показатель активности работодателя постепенно снижается. Связано это в том числе с ключевой ставкой ЦБ.

В среднем по рынку количество соискателей на одного работодателя постепенно растет. «Это также отражается в том числе на динамике зарплаты. Видим, что наверное вот эта гонка в кавычках, которая происходила на протяжении 22-23 годов, постепенно заканчивается. — пояснил Антон Уваров.

скриншот презентации Авито

Запрос на повышение производительности труда, о чем ранее говорил Валерий Фадеев.

Растет запрос от населения от людей к дополнительным источником дохода и это в свою очередь связано как раз и с запросом на подработку.

Неоднородный дефицит кадров, который сохраняется в регионах и в ряде процессах.

Обеление экономики и легализация формальных трудовых отношений.

Рынок труда в Татарстане: рост числа резюме и спроса на представителей прикладных профессий

Как сообщили «Реальному времени» в Авито Работе, в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число резюме в Татарстане увеличилось на 55%, ожидаемая зарплата — на 20%, до 75 229 рублей. Стоит отметить, что среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в Татарстане в январе 2026 года составила 92 457,6 рубля.

Топ-5 сфер по динамике увеличения числа резюме представлен ниже.

Сфера деятельности Динамика числа резюме год к году, % Среднее зарплатное ожидания, руб/мес 1 ЖКХ, эксплуатация 161 85852 2 Производство, сырьё, с/х 111 103138 3 Автомобильный бизнес 110 110069 4 Туризм, рестораны 94 60882 5 Строительство 79 116588





Наиболее заметный рост числа вакансий за год в Татарстане отмечается в индустриальных секторах.



тяжёлое машиностроение — +100%;

добыча, переработка, транспортировка нефти и газа — +84%.

Растет спрос на представителей прикладных профессий. Топ-10 вакансий по динамике увеличения числа объявлений представлен ниже.

Вакансия Динамика числа вакансий, % Среднее зарплатное предложение*, руб/мес 1 Мастер приёмщик 128 85758 2 Оператор пункта выдачи заказов 90 56048 3 Водитель спецтехники 85 74154 4 Монолитчик 80 109667 5 SMM-специалист 77 65625 6 Сборщик мебели 74 113911 7 Автомеханик 72 105297 8 Механик 66 101290 9 Сельскохозяйственный рабочий 59 87536 10 Слесарь МСР 58 89839

Что касается новых сотрудников, то средняя зарплата, которую им предлагают, составляет 75 303 рублей. Наибольшее предложение — в сфере техобслуживания и ремонта техники (116 626 рублей).

Сфера деятельности Среднее зарплатное предложение*, руб/мес Динамика СЗП год к году, % 1 Техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования 116626 43 2 Металлургическая промышленность 114488 35 3 Продажа и управление недвижимостью 112828 40 4 Строительство промышленных и инфраструктурных объектов 101272 11 5 Доставка, грузоперевозки и логистика 99777 13

Все сферы вместе 75303













