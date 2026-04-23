Габдуллу Тукая перевели на русский язык полностью

Теперь и с подстрочниками! Теперь и в интернете!

Новый шеститомник уже можно найти в библиотеках и интернете. Фото: Радиф Кашапов

В выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский кремль» представили шеститомное издание Габдуллы Тукая на русском языке. Впервые все наследие поэта, публициста, прозаика представлено в переводе, включая подстрочники, на основе которых уже готовятся новые книги — ожидается выход сборника стихотворений на языках народов Поволжья.

Всего Тукая в юбилей издали тиражом более 100 тысяч копий

В «Манеже» шеститомное собрание представили в формате круглого стола «Наследие Габдуллы Тукая в XXI веке: изучение и популяризация». Как рассказал директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Ильгиз Халиков, поэта переводили и раньше, его сочинения публиковались в журналах, сборниках, но это была лишь небольшая часть его творчества

— Мы смогли переложить на русский все творчество Тукая, которое является сердцем татарской поэзии, — указал Халиков.

По сути, теперь есть аналог академического шеститомника на татарском, изданного в 2011—2016 годах. Как и его, на русском Тукая издало Татарское книжное издательство.

Гендиректор «Татгиза» Рустем Галиуллин указал, что в рамках юбилейного года они выпустили более 20 наименований, связанных с Тукаем, общий тираж — более 100 тысяч. Это альбом на двух языках, ноты для хора, стихи, книги о поэте. А также игрушки. Основная финансовая поддержка получена от возглавляемой Маратом Ахметовым Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Заодно в «Манеже» показали, как ИИ может улучшить фото. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Когда будет хроника жизни и творчества?

История шеститомника началась с трехкнижных «Материалов к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая», выпущенных сразу на двух языках в 2021 году (их также можно найти в интернете). Составитель, автор предисловий, переводчик значительной части публицистики к русскому изданию Тукая Марсель Ибрагимов отметил, что эти три книги были задуманы как подступ к большему проекту, собственно, к хронике жизни и творчества поэта. Такую книгу начал писать в 1960-е годы Сагит Исанбаев, в архиве ИЯЛИ хранится рукопись этого незаконченного труда, который получил высокую оценку ученого-тукаеведа Ибрагима Нуруллина: «Этот труд должен быть на столе у каждого татарского интеллигента», — в свое время отметил он.

— Работая над трехтомником, я обратил внимание, что многие стихотворения Тукая, и в особенности его публицистика, не переведены на русский язык, — отметил Ибрагимов. Он предложил восполнить эти лакуны и выпустить полномасштабное издание на русском языке. — Это был, наверное, романтический порыв. Сейчас я стал реалистом и думаю, спустя пять лет, решился бы я на такое сейчас?

Ибрагимов обратился к Ахату Мушинскому и предложил с Союзом писателей РТ организовать конкурс переводчиков. Его победители также приняли участие в работе, к примеру, Борис Вайнер, Галина Булатова, Азат Ахунов, Руфия Муртазина.

Тукай и редакция газеты «Эль-Ислах». Его публицистическая работа, наконец, полностью переведена на русский язык. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Известен ли русскоязычному читателю Тукай — публицист?

Ибрагимов обнаружил, что из публицистики Тукая на русский переведена только треть, он объяснил это идеологическими ограничениями:

— Как публицист Тукай был погружен в жизнь начала XX века, а в ней принимали участие такие деятели, как Гаяз Исхаки и Юсуф Акчура, которые находились под негласным запретом.

Так что Ибрагимов сам перевел порядка ста статей, также над переводом работали Шакир Мухамедьяров, Рафик Нафиков, Венера Думаева-Валиева и другие. Порой приходилось восстанавливать и вмешательство в тексты советской цензуры.

Что касается поэзии, то у Тукая не было переведено около 60—70 стихотворений. При этом даны они в двух вариантах — художественный перевод и подстрочный, который делал сам Ибрагимов.

Поэтому, если взять, например, «Туган тел», рядом с классическим переводом Семена Липкина («Родной язык, святой язык, отца и матери язык, — Как ты прекрасен! Для меня огромный мир в тебе возник») теперь можно прочесть подстрочник («О, родной язык, о, красивый язык, отца и матери язык! На свете много я познал благодаря тебе, родной язык»).

Ибрагимов отметил, что такой опыт у татар уже был. Поэт Шамиль Анак готовил подстрочные переводы Тукая, сопроводив их анализом метрики, указав, какие силлабо-тонические размеры были бы уместны для перевода. Они хранятся в Национальном музее Татарстан, есть идея также их издать.

Таким образом, поэтические тома в русском издании составили три книги. И еще одна ценность — комментарии, порой даже более подробные и тщательные, чем в татарском шеститомнике.

— Еще одна наша задача — донести богатую татарскую культуру, в которой жил и творил наш великий поэт Габдулла Тукай, — объяснил Ибрагимов.

Также Галиуллин указал, что сейчас решены все юридические вопросы, связанные с авторскими правами, а макет шеститомника передан ИЯЛИ, он будет размещен на сайте института.

Это новость оказалась, пожалуй, самой ободряющей. Потому что тираж каждого тома нового издания — всего 550 копий. Для сравнения — у вышедших недавно пятого и шестого тома академического собрания сочинений Фатиха Амирхана тираж — 2 тысячи. Ожидаем, что и Тукай на русском будет допечатан. Сейчас тираж поступил в продажу, но большая его часть распределяется среди библиотек и ведомственных организаций.

А в формате pdf книги уже выложили.