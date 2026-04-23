Сбер профинансирует проект петербургского девелопера Кравцуна в Казани

Стройка «Яр парка» подорожала до 50 млрд рублей, объем всех затрат бизнесмен оценивает еще выше

Стоимость строительства многофункционального кластера «Яр парк» в Казани за три года подорожала в 1,7 раза, до 50 млрд рублей. Разрешение на стройку первой очереди уже выдано, китайский генподрядчик скоро приступит к работе, а проект профинансирует Сбербанк, сообщил глава и совладелец петербургской компании Kravt h&h Валерий Кравцун. Комплекс жилой, деловой и отельной недвижимости, где основную долю займут сервисные апартаменты, планируют возвести в два этапа. Хотя бизнес сейчас не рискует с крупными проектами, эксперты считают, что рынку апарт-отелей есть куда расти, в том числе в Казани.

Проект за 50 млрд рублей профинансирует Сбер

Новый комплекс сервисных апартаментов на Казанке займет 11,8 га набережной. В общей сложности проект петербургского девелопера выведет на рынок свыше 307 тысяч кв. метров жилой, деловой и отельной недвижимости, где более половины — около 60% площади — отводится под гостиничную инфраструктуру.

Если ранее стоимость строительства многофункционального кластера «Яр парк» оценивали в 29 млрд рублей, то сейчас спустя три года, на презентации проекта, указали на примерный объем вложений на уровне 50 млрд рублей. Позднее в беседе с «Реальным временем гендиректор и совладелец компании Kravt h&h Валерий Кравцун заявил, что затрат может быть еще больше, причем львиную долю составят заемные средства.

— Это будет комбинированное финансирование со Сбербанком. На самом деле мы можем говорить о том, что этот проект будет дороже $1 млрд. Это стандартное проектное финансирование с банком: где-то 20% собственных средств компании, остальное — заемные, — заявил Валерий Кравцун, — Подсчитывать стоимость можно по-разному, мы же формировали участок, сносили торговый центр. Работала команда — это огромное количество людей. У нас есть и косвенные, и прямые затраты, мы хорошо потратились. Сейчас мы анонсируем генерального подрядчика, что очень важно, потому что стоимость строительно-монтажных работ и компания, которая будет их делать, — это ключевая составляющая для того, чтобы проект был реализован.

Ранее стало известно, что генподрядчиком на объекте выступит одна из крупнейших строительных корпораций Китая — Power China. О том, как лично ездил в офис этой компании и обещал всестороннюю поддержку проекту, в ходе пресс-конференции по итогам 2025 года рассказывал мэр Казани Ильсур Метшин. На вопрос «Реального времени»: на каком этапе сделка с подрядчиком, Валерий Кравцун ответил следующее:

— Что касается заключения контракта с китайской компанией, 1 апреля мы закончили тендер и к концу месяца объявим о результатах. Пока маленькая коммерческая тайна.

Для реализации проекта на Казанке петербургская компания выкупила участок с закрывшимся торгово-развлекательным комплексом «Ривьера». Объект продали с торгов за долги, а затем снесли устаревшее здание ТРК. Говоря о сроках реализации нового проекта, девелопер привел в пример мировой опыт:

— Нельзя премиальные объекты строить больше трех лет, поэтому мы будем равняться на лучшие практики в мире и не планируем растягивать эту стройку.

Бизнесмен также сообщил об инвестиционном соглашении с республикой, в котором строго прописаны сроки реализации проекта, и обещал уложиться в график: «Никаких препятствий или затягиваний с этим проектом не будет».



О градостроительной эволюции в Казани и «девелоперах-рвачах от стройки»

Мэр Казани вспомнил, как после празднования тысячелетия города хотел придать его развитию новый импульс. Москва только начинала задавать тренды, а индикатором развития региональных столиц служили первые открытия крупных брендов. «Помню, как ездил в Москву и обивал пороги офисов. Мне отвечали: «Казань? Нет, сначала — Уфа, Самара, Екатеринбург, Пермь…». Мы находились в самом конце списка — были шестыми в очереди. Мне было по‑настоящему обидно за наш город». Началась большая работа над тем, как изменить ситуацию, рассказал он.

Одним из ключевых шагов стало приглашение в Казань главного архитектора Барселоны Хосе Асебильо — человека, который стоял у истоков «барселонского чуда» после подготовки к Олимпиаде 1992 года, и чьи решения предопределили резкий рост туризма в испанском городе. После посещения кремля, университета гостя привезли на ипподром, построенный по проекту лучших французских арен. «Когда мы осмотрели конюшни, он огляделся, увидел дома Азино и сказал: «Когда же ваши люди начнут жить так же хорошо, как ваши лошади?». Для меня эти слова не были шуткой — они стали мощным стимулом к действию», признался Ильсур Метшин.

На тот период уровень городской среды, по его словам, был крайне низким: в центре Казани преобладал белый силикатный кирпич, и уговорить застройщиков на создание малых архитектурных форм возле девятиэтажного жилого комплекса уже считалось настоящим подвигом:

— Слава богу, этих девелоперов уже нет, они и не были девелоперами. Это были рвачи от стройки — сорвать и уйти. Создание комфортной среды для жителей воспринималось, как «выкручивание рук» строителям. Когда мы приняли решение больше не разрешать строительство жилых комплексов в центре, мы были первыми наряду с Москвой. Ни Санкт-Петербург, ни остальные города Поволжья и Урала — они только через 10 лет к этому пришли.

В городе внедряли современные стандарты строительства жилья. Например, предусматривали паркинг под домами для удобства жителей. Конечно, это вызывало сопротивление, заметил градоначальник: «Стучали кулаком по столу, говорили: «Ты могильщик бизнеса, хочешь угробить стройку». Но город, по его словам, стремился к мировым стандартам качества жизни, поэтому сегодня может внедрять форматы нового городского развития.

На Казанке построят три десятка новых объектов с маринами

«Яр парк» будет представлять собой комплекс из тринадцати башен высотой от 71 до 119 метров на 1 927 резиденций с гостиничным управлением. В компании сообщили, что это будут апартаменты премиум— и бизнес-класса, начиная от 550 тыс. руб. за кв. метр. Компания Кравцуна, которая реализует проект, также развивает в стране сеть отелей Muse.

Многофункциональный кластер на Казанке, как и соседний комплекс Millennium Panorama Hotels, спроектировал московский архитектор Сергей Скуратов. В ходе своего выступления по видеосвязи он сообщил, что главным в работе было создать единое рекреационное пространство.

Парк построят в две очереди. В первой — будет шесть корпусов площадью 145 тыс. кв. м, включая апартаменты, пятизвездочную гостиницу на 297 номеров, бизнес-центр класса А. Корпуса объединит стилобат с торговой галереей, фитнес-центром с бассейном и SPA, конгресс-холлом и подземным паркингом на 1 172 машино-места. Во вторую очередь войдут семь корпусов площадью 162 тыс. кв. метров. Всего в рамках проекта появится более 17,5 тыс. кв. м офисов класса А и порядка 17 тыс. кв. м торговых площадей — молл и стрит-ретейл.

В компании обещают благоустроить и прилегающую территорию, включая километр обновленной набережной и места для швартовки судов. «Серьезное дополнение к нашей инфраструктуре — это марина, которую мы планируем реализовать в рамках проекта. К нам можно будет попасть как наземным транспортом, так и по воде», — сообщил Валерий Кравцун.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала о разработанной концепции 12 парков. Согласно ей, в городе предполагается создание непрерывной набережной в 10-минутной транспортной доступности и охватом населения в 1 млн человек.

— Это связанная концепция, которая соединяет всю береговую линию и предполагает полностью непрерывную набережную. Более того все объекты, которые будут появляться на берегу Казанки, должны быть качественными. Недавно мы разработали еще одну концепцию — «Развитие речной инфраструктуры», в которую заложили 29 новых объектов. Мы проговорили, что во всех из них обязательно должны быть предусмотрены места для швартовки судов, — отметила архитектор, добавив, что ключевой составляющей станет создание марины на 700 швартовочных мест у полуострова Локомотив.

«Основной риск — дорогое финансирование на старте»

Проект парка представляет новую модель городского развития — концепцию «Сити нового формата». Подробнее о том, что он собой представляет, рассказала партнер NF Group Ольга Широкова. Это современная концепция градостроительства, которая предполагает создание многофункциональных комплексов, сочетающих жилье, офисы, инфраструктуру и общественные пространства. Спикер привела историю создания таких объектов, а также примеры реализации последних лет, включая «Москва-Сити».

— За пределами Москвы в других городах были попытки реализовать подобные объекты, но значительными успехами они пока не увенчались, — сообщила она, — Заявлен также «Петербург-Сити» — это перспективный проект, но его реализация еще не началась. Еще один крупный проект реализуют наши соседи в Минске, здесь финал заявлен к 2027 году.

В беседе с «Реальным временем» эксперт оценила перспективы казанского проекта петербургской компании с учетом ситуации на рынке. В минувшем году, отельеры города жаловались на низкую загрузку номеров — в среднем около 60% по году, хотя рассчитывали на больший поток гостей. При этом в городе наблюдается бум строительства апартаментов. Не будет ли пустовать новый комплекс с «апартами» на Казанке?

— Я считаю, что пустовать не будут. В целом по стране мы оцениваем дефицит средств размещения примерно, как 1 к 4: рынок может вырасти еще в четыре раза, чтобы обеспечить размещение существующего потока туристов. И это без учета выбытия фонда: часть объектов в Казани и других городах морально устарели и требуют реконструкции, замены или даже закрытия. То есть даже без этих изменений можно нарастить объем номерного фонда в четыре раза. Это — глобальная картина, — сообщила Ольга Широкова.

Переходя к более точечному анализу, у Казани и Татарстана, по ее словам, был период повышенного спроса и готовности к приему туристов: «Исторически для меня, как для человека, выросшего в Казани, главным конкурентом был Нижний Новгород — в советский период. Он сильно отстал от Казани, но в последние годы активно наращивает туристическую программу и улучшает позиционирование, снова становясь значимым конкурентом».

Спикер заметила, что туристы, которые уже неоднократно посещали Казань, начинают искать новые локации. Поэтому городу будет сложнее удерживать достигнутые результаты. Оценивая экономическую составляющую проекта и текущие рыночные условия, в которых бизнес не рискует заходить в крупные проекты, Ольга Широкова указала на возможные риски реализации:

— Основной риск — дорогое финансирование на старте, пока проект не выходит на финансирование за счет продаж. Но в проекте есть апартаментная составляющая — она позволяет быстрее возвращать инвестиции. Важную роль играют и другие факторы, например, локация — здесь она одна из лучших в городе, а также — многофункциональность. В комплексе разные сегменты: если одна часть почувствует себя хуже из-за ситуации на рынке, другая сможет компенсировать и вытянуть, — заключила эксперт.