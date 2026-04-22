В Татарстане объявили о наборе в массовку для съемок фильма об Ильгаме Шакирове

Запланированы съемки сцен пролога и эпилога

Фото: Динар Фатыхов

Кинокомпания «Ватан 21 век» объявила набор в массовку для съемок фильма о татарском певце Ильгаме Шакирове. Об этом сообщается на сайте ТНВ.

Запланированы съемки сцен пролога и эпилога картины, отражающие творческие периоды жизни главного героя. По сюжету действие в том числе происходит зимой в концертном зале в 2000-е годы. Участников попросили соблюсти во внешнем виде стилистику этой эпохи.



Возможность присоединиться к съемкам есть у всех желающих. Запись открыта по ссылке.

Трехсерийный фильм «Илhам» снимают по заказу телеканала ТНВ при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.



По задумке авторов, картина сосредоточится на «золотом периоде» карьеры артиста — с 1960-х по начало 1980-х годов. Кроме того, зрители увидят и детство выдающегося исполнителя. Как проходит съемочный процесс — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина