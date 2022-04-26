В Ульяновской области при стрельбе в детском саду пострадала младший воспитатель

В Ульяновской области в результате стрельбы в детском саду оказалась ранена младший воспитатель. Об этом сообщил на своей странице во «Вконтакте» губернатор региона Алексей Русских.

Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают все оперативные службы.

Русских поручил оказать комплексную помощь семьям погибших: медицинскую, психологическую и социальную. На место выехали заместители губернатора Игорь Эдель и Александр Коробко.

Губернатору региона пришлось срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, он вылетает ближайшим рейсов в Ульяновск.

Трагедия произошла в детском саду в поселке Вешкайма во время тихого часа. Мужчина пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. После этого он покончил с собой. Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».



Татьяна Леухина