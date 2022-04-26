Москалькова: устроивший стрельбу в детсаду Ульяновской области состоял на учете как психически больной

Фото: Максим Платонов (архив)

Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, состоял на учете как психически больной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

— Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, — написала Москалькова в своем Telegram-канале. По ее мнению, дежурство в образовательных организациях следует вести круглосуточно.

Стрельба в детском саду «Рябинка» произошла сегодня днем. Мужчина пришел туда с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого он покончил с собой. Мотивы стрелка пока не установлены.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства.



Татьяна Демина