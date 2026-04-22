Золотое «дно» казанской ливневки: Суяргулов подал иск на 122 миллиона к начотдела исполкома

Претензии прокурора Татарстана касаются 17 объектов недвижимости в Казани и Лаишево, два из которых уже проданы

Новый антикоррупционный иск прокурора Татарстана прилетел чиновнику казанской мэрии. Альберт Суяргулов усомнился в законности приобретений начотдела содержания ливневой канализации Александра Голякова и его ближнего круга. Как выяснило «Реальное время», прокурор Татарстана требует обратить в доход государства активы семьи казанского чиновника на общую сумму 122 млн рублей — участки, квартиры, коммерческие площади, в том числе в тех ЖК, застройщики которых согласовывали в исполкоме техусловия на отвод ливневых и талых вод.

В прицеле — 17 объектов недвижимости

Главный по казанским «ливневкам» — человек не публичный. На портале городской администрации Александр Голяков упоминается лишь в двух публикациях. Причем в одной — в качестве молодожена, который в 2014-м будто бы случайно регистрировал брак в день чествования юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб и проведения акции «Зеленый рекорд» с высадкой деревьев у «Чаши». И случайно попал в кадр вместе с мэром.

Спустя пять лет начальник отдела содержания ливневой канализации департамента внешнего благоустройства исполкома Казани Александр Голяков демонстрировал депутатской комиссии очистные на улице Хади Такташа. Рассказывал, что Казань на тот момент была единственным городом в Поволжье, где очистные сооружения стояли на выпускных трубах сетей ливневой канализации.

Более свежих упоминаний о работе этого муниципального руководителя портал администрации не содержит. Зато 21 апреля сего года на сайте Приволжского суда Казани появились актуальные сведения о регистрации иска прокурора Татарстана в отношении самого Голякова, его брата Михаила, матери Зои Андреевны и бывшей гражданской супруги.

В заявлении за подписью Альберта Суяргулова говорится об усматриваемых надзорным ведомством основаниях для конфискации в пользу государства имущества ответчиков в рамках Федерального закона 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

По данным источников «Реального времени», претензии касаются имущества в Казани и Лаишево — земельных участков, зданий, квартир и коммерческих площадей, причем за перепроданные активы прокуратура требует взыскать их денежный эквивалент. А за сданные внаем — еще и арендный доход. Шикарных иномарок в перечне на изъятие нет.

Реальным владельцем 15 объектов, оформленных на близких, в прокуратуре считают начальника отдела содержания ливневой канализации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», проверка велась по 28 объектам недвижимости на общую сумму 132,7 млн рублей, часть из которых уже проданы.

В исковом перечне оказались 17 объектов на общую сумму 122 млн рублей. 15 из них сейчас находятся в собственности Голяковых, два отчуждены.

Важно: среди попавшей в прицел прокуратуры недвижимости главному ответчику Александру Голякову в настоящее время ничего не принадлежит. Но именно его силовики считают реальным владельцем активов, оформленных на близких.

Что известно об ответчиках

Брат чиновника Михаил Голяков в открытых источниках упоминается в качестве гендиректора и учредителя двух казанских фирм — «Волна» работает в сфере аренды и управления имуществом, «Гарантпроект» занимается инженерными изысканиями, проектированием, управлением стройпроектами, а также строительным и авторским надзором. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в обеих компаниях трудятся по одному человеку, а чистая прибыль первой за 2025 год составила 200 тысяч рублей.

Вторая фирма за тот же период заплатила 53 тысячи рублей в качестве налогов, в графе прибыль показала прочерк, а чистые активы оценила в 142 тысячи со знаком минус. Обе компании Михаила Голякова зарегистрированы в ЖК «Искра» на улице Шуртыгина.

Три компании матери и брата главного ответчика зарегистрированы в ЖК «Искра» на Шуртыгина. Реальное время / realnoevremya.ru

Там же прописана «Планета-А» Зои Голяковой, ведущая деятельность в сфере купли-продажи собственной недвижимости. За 2025-й компания отчиталась об убытках на 317 тысяч рублей при чистых активах свыше 1 млн. Единственным сотрудником «Планеты-А» является сама Зоя Андреевна. В качестве индивидуального предпринимателя она занимается сдачей площадей в аренду и их управлением.

Что касается соответчицы Алины Сафиной, то в Сети есть сведения, что она либо ее полная тезка также работает в статусе ИП, причем занимается тем же, чем упомянутый выше «Гарантпроект».

Повторимся, соответчиков начальника отдела содержания ливневой канализации в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками.

Александр Голяков претензии в свой адрес пока не комментирует. взято с сайта kzn.ru

Вот только занимаемая Александром Голяковым в исполкоме должность сверхдоходов не предполагает. Бесплатной, как указано на сайте мэрии, является и муниципальная услуга по выдаче техусловий на отвод ливневых и талых вод и справке о выполнении этих условий... О том, что при желании можно заволокитить выдачу таких бесплатных, но необходимых бумажек, представителям бизнеса хорошо известно...

Как отмечает один из источников «Реального времени», часть попавших в исковой перечень объектов выкупались именно у строительных компаний, что обращались за подобным согласованием в департамент внешнего благоустройства. Насколько рыночной была цена сделок между застройщиками и Голяковыми, возможно, узнаем в ходе рассмотрения иска.

11 объектов — на матери, три участка и апартаменты — на брате

Близкий к силовикам источник «Реального времени» приоткрыл параметры просительной части прокурорского иска. Суд просят обратить в пользу Росимущества 11 объектов недвижимости, которая по документам принадлежит матери чиновника Зое Голяковой. В их числе — жилые помещения и даже отдельное торговое здание площадью 450 кв. м.

На брате начотдела исполкома — три земельных участка в Александровском сельском поселении, которые, по версии ВИП-истца, приобретались на неподтвержденные доходы. Кроме того, Михаил Голяков в прошлом году подписал договор с одной из компаний на выкуп строящихся апартаментов в центре Казани. Право требования на данную площадь — после достройки — прокурор РТ просит признать за Российской Федерацией.

Кроме недвижимости и стоимости двух отчужденных квартир, Альберт Суяргулов просит суд взыскать арендный доход. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается двух уже отчужденных квартир семьи, то их общую стоимость в надзорном ведомстве оценили в 19,6 млн рублей и теперь просят взыскать ее в солидарном порядке с братьев Голяковых и бывшей гражданской супруги одного из них.

Также кешем в казну государства Альберт Суяргулов просит взыскать доходы со сдачи в аренду торгового здания и нежилого помещения — почти на 17 млн рублей. Таким образом, общий размер денежной составляющей иска — почти 37 млн.

«Реальное время» направило запрос на электронную почту Александра Голякова с предложением прокомментировать ситуацию. Ответа пока нет.

Проверяющие департамента госслужбы при раисе Татарстана расхождений в доходах и расходах муниципального служащего Голякова не усматривают. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время осведомленный источник «Реального времени» поделился информацией — процедуру контроля за доходами и расходами Александра Голякова проводил департамент госслужбы и кадров при раисе Татарстана и выдал заключение — расхождений нет. Таким же результатом в свое время закончилась аппаратная проверка в отношении Сергея Миронова, занимавшего тогда пост главы Кировского и Московского районов Казани.

Тем не менее иск прокуратуры Татарстана к этому чиновнику и его родственникам, включая Корниловых и Копылова, был подан и частично удовлетворен. С решением Верховного суда Татарстана согласилась вышестоящая инстанция, после чего не признававшие претензии ответчики передали ключи от жилых помещений, перечислили 98 млн рублей (в счет погашения взысканных судом 145 млн рублей) и подали на личное банкротство. Любопытно, что даже после вступления решения суда в силу проигравшая сторона на протяжении месяцев получала новый доход от сдачи в аренду под «Пятерочки» и аптеку — ведь договоры с арендаторами продолжали действовать.

В пресс-службе Приволжского райсуда Казани «Реальному времени» подтвердили — иск прокурора Татарстана получен и принят к производству. Согласно базе суда, рассматривать гражданское дело «Суяргулов против Голяковых» предстоит судье Эмилии Делишевой. Старт процесса назначен на июнь.

P. S. После окончания рабочего дня с портала мэрии Казани исчезла информация о том, что отдел содержания ливневок возглавляет Александр Голяков, а пресс-служба администрации обнародовала релиз о его добровольном увольнении.