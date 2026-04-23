Кассационный суд в Самаре признал законным условный срок экс-главы ЗАГС Татарстана

Зампрокурора РТ настаивал — ВИП-осужденная Гульшат Нигматуллина наказана «чрезмерно мягко»

Накануне в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по «делу ЗАГС» Татарстана. Рассмотрел представление зампрокурора республики Зафара Махмудова в части мягкости условного срока для Гульшат Нигматуллиной за аферу на 16 млн рублей и оставил оспариваемый приговор без изменения. Информация об этом появилась в базе суда, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, реальные сроки по «делу ЗАГС» Вахитовский суд Казани не стал назначать всей тройке фигурантов. Бывшую главу управления Гульшат Нигматуллину в сентябре 2025-го приговорили к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 500 тысяч. Ее бывший зам Ренат Ахметзянов получил «условку» в 1 год и 8 месяцев, бывший главбух управления ЗАГС Татарстана Ландыш Шарафутдинова — на три месяца меньше.

При этом в апелляции и в кассации сторона обвинения оспаривала лишь назначенное наказание для экс-главы ЗАГС, считая его чрезмерно мягким.

Нигматуллину обвиняли в мошенничестве и превышении полномочий, однако Вахитовский суд посчитал вторую статью излишне вмененной. При этом прописал в приговоре — версия силовиков об афере подтверждена исследованными доказательствами. А способом преступления стало незаконное требование руководства в ноябре-декабре 2024 года о возврате премий сотрудниками системы ЗАГС и ведомственного центра по переводу актовых книг в электронную форму.

Премии выдавались по итогам работы по переводу 13 млн записей актов гражданского состояния с латинской и арабской графики и их оцифровку, из возвращенных средств в управлении была сформирована «черная касса», средства которой расходовались на чаепития, сувениры гостям и подарки юбилярам, банкеты и фуршеты на мероприятиях и прочее. В ходе следствия было установлено — на чужие премиальные закупали и алкоголь с колбасой, и даже иконы.

Общая сумма обналиченных и попавших в эту «кассу» премий составила 16,4 млн рублей. Статус потерпевших в этом деле получили 26 человек, хотя и осужденный Ренат Ахметзянов настаивал — он, как и остальные, вернул часть своих премиальных, зная, что деньги пойдут на нужды управления за рамками утвержденного бюджета.

Гульшат Нигматуллина участие в афере отрицала, предлагая судить ее лишь за халатность по части отсутствия контроля за подчиненными. При этом обвинительный приговор она оспаривать не стала. В апелляционной инстанции говорила о своем здоровье и больном сыне, называла случившееся с ней «адской историей предательства, коварства и обмана», а еще — выражала веру в честное и беспристрастное правосудие.

По итогам вчерашнего заседания осужденную Гульшат Нигматуллину оставили отбывать наказание на воле.