Россия готова поставить нефтепродукты Малайзии из-за кризиса на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке привел к прекращению отгрузок нефтепродуктов и разрыву цепочек поставок

Россия готова поддержать Малайзию поставками нефтепродуктов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia.

Латыпов отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повлиял не только на страны региона и западные государства, но также сказался на Малайзии, поскольку прекращаются отгрузки нефтепродуктов и нефтехимии, прерываются цепочки поставок.

— Малайзия оказалась по некоторым позициям в довольно сложной ситуации. И в этом плане мы готовы с малайзийцами очень тесно работать, сотрудничать, находить какие-то варианты, которые были бы взаимовыгодны, — сказал дипломат.

Ариана Ранцева