«К сожалению, все они будут сидеть»

С начала года в Татарстане были задержаны 7 детей за диверсии

По данным МВД по РТ, только с начала 2026 года уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Эксперты отмечают, что многие из задержанных за террористическую деятельность сами являются жертвами буллинга, семейных проблем и отсутствия поддержки, а родители часто не замечают тревожных сигналов или реагируют лишь запретами и наказаниями. Подробнее о том, как вести себя сейчас взрослым, почему им нужно следить за покупками своих детей и что предпринимается в республике в качестве профилактики, — в материале «Реального времени».

«Иногда приходишь на обыски, а в детской комнате у него там еще старые игрушки, машинки, гитары»

По статистике, более 50% лиц, причастных к поджогам объектов инфраструктуры в Татарстане, — это подростки. В 2025 и 2026 годах, по данным главы Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Романа Мухаметзянова, выявили и пресекли 28 подобных фактов.

Уже давно особую тревогу у правоохранительных органов вызывает вовлечение в диверсионную деятельность именно несовершеннолетних граждан. Только в текущем, 2026 году в республике за подобные преступления были задержаны семь подростков.

Схема вовлечения молодых людей в преступную деятельность часто начинается с предложений о «легком заработке» в интернете. Так, недавно была поймана группа из четырех подростков, двое из которых несовершеннолетние. Один из них сначала выполнял за деньги простые задания — фотографировал автомобили, а затем получил предложение поджечь сотовую вышку за вознаграждение до 20 тысяч рублей.

Наверно, один из самых пугающих фактов, которые представил Мухаметзянов, — многие не осознавали, что действуют в интересах иностранных вербовщиков и наносят ущерб собственной стране. Самому юному правонарушителю — всего 13 лет.

— Многие думали, что это банальное хулиганство, «административка» либо легкая уголовная ответственность, как 167-я статья за умышленное повреждение чужого имущества. Никто не планировал, что будет сидеть. К сожалению, все они будут сидеть. <…> Иногда приходишь на обыски, а в детской комнате у него там еще старые игрушки, машинки, гитары и так далее, — рассказал Роман Мухаметзянов.

Ученика нижнекамского лицея, который ранил уборщицу, отправили в спецшколу на 3 года

В Татарстане правоохранительные органы за последние три года пресекли ряд преступлений, связанных с влиянием на несовершеннолетних граждан террористических идеологий, в том числе движения «колумбайн»*. В частности, были задержаны семь подростков на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Напомним, что с начала года в России было пресечено 37 готовящихся нападений на учебные заведения.

Был упомянут относительно недавний случай в Нижнекамске, когда ученик лицея №37 напал с ножом на уборщицу в учебном заведении. По данным МВД, впоследствии уголовное дело о покушении на убийство в отношении мальчика было прекращено из-за недостижения возраста, с которого начинается уголовная ответственность, позже его отправили на 3 года в спецшколу.



Также Мухаметзянов привел в пример ученика гимназии Казани, который сначала увлекся нацистскими идеями, а затем идеологией «колумбайна»*. На компьютере он создал модель школы и класса, где в ходе игрового процесса расстреливал одноклассников и учителя математики, помечая учеников красным, желтым и зеленым цветами. Красным он определил «намеченных к убийству», объяснив это тем, что они его унижали и били.



— Сейчас это «увлечение» все больше и больше [распространено] среди ряда подростков. Оно может привести действительно к серьезным «посадкам» по серьезной статье, так как это движение террористическое, — напомнил Мухаметзянов.

По словам представителя МВД, большинство задержанных подростков в определенной степени сами являются жертвами обстоятельств. Многие из них рассказывают о постоянных издевательствах со стороны сверстников, которые, по их словам, и довели до совершения преступлений. Некоторые указывают на сложные отношения с родителями, отмечая, что не делились с ними своими проблемами из-за недопонимания и отсутствия поддержки.

Не находя эффективных средств защиты в реальной жизни, молодые люди обращались к интернету, где находили единомышленников на ресурсах, пропагандирующих террористическую идеологию. «Таких ресурсов значительное количество, хотя они постоянно блокируются», — отметил Мухаметзянов.

«Важно сейчас вернуть эту ответственность родителям»

Именно во взаимодействии «взрослый — ребенок» специалисты находят первопричину опасных увлечений подростков. Однако речь идет не о банальном высказывании «родители виноваты», а о том, на чем именно нужно делать акценты в воспитании.



Кризисный психолог Ольга Галанина отметила, что вовлечение подростков в деструктивную деятельность стало острой практической проблемой. Среди факторов риска — особенности подросткового возраста, социальное и семейное неблагополучие, а также цифровая среда, где дети часто остаются без поддержки взрослых. Галанина подчеркнула, что доверительные отношения с ребенком нужно выстраивать с раннего детства.

— Очень сложно у специалистов выстраиваются отношения с родительской общественностью, потому что они сразу думают: «Это государство должно сделать». Важно сейчас вернуть эту ответственность родителям, потому что осознанное родительство — это очень сложное понятие, — рассказала Галанина.

При этом ответственность взрослых должна быть и в знании того, что может совершить их ребенок.

— Родители что делают сразу? Запрещают и наказывают, но про наказание тоже не знают, как закон наказывает за определенное деяние ребенка. Как только это наказание наступает, взрослые ищут лазейки, как от этого наказания ребенка увести. Они начинают оправдывать своего ребенка, — отметила психолог.

Более радикально к влиянию опекунов на ситуацию относится Роман Мухаметзянов. Они, как считает глава Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ, должны видеть и понимать, чем занимается их ребенок, какие вещи носит и что покупает на маркетплейсах.

— Мы порой, когда задерживаем таких подростков, удивляемся: «А куда родители смотрели?». Есть факты, когда подростки поджигают какие-то объекты, а везет их покупать бензин родная мама, как будто не понимает, для чего это делается, — рассказал Мухаметзянов.

Волшебная таблетка

В Татарстане продолжают внедрять новые способы защиты детей и молодежи от опасных идеологий и наклонностей, разрабатывая новые методы профилактики. Как сообщила замдиректора Казанского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) по воспитательной работе Анна Кондратьева, главное новшество сейчас — создание студенческого совета по противодействию терроризму при казанском вузе.



— Дети настолько устали от того, что постоянно взрослые диктуют им, что делать. Иногда им хочется услышать мнение ровесника — это тоже воспитательный прием, и понятно, что это происходит под контролем взрослых, но они начинают прислушиваться к тому, что говорят их сверстники, — поделилась Кондратьева.

Особое внимание уделяется иностранным студентам. В рамках профилактических работ им разъясняют российские законы и правила поведения, ведь часто ребята из других стран не знают, что некоторые действия, разрешенные у них на родине, в России могут быть незаконными. Также и в детских лагерях летом проводят специальные занятия.

— Здесь я призываю родительское сообщество положительно реагировать на то, что во время летних смен в лагерях оздоровительного типа будут проводиться профилактические мероприятия по ряду очень важных тем — начиная от темы буллинга, — отметила Кондратьева.

В подобных профилактических занятиях, помимо психологического анализа, детей учат замечать и подозрительное поведение — например, если кто-то слишком часто фотографирует важные объекты или системы безопасности.

— Все ищут какие-то волшебные таблетки, но так не работает. Сколько мероприятий проводится, мероприятий психологических служб — им низкий поклон. Для того чтобы результат у нас был, нужно работать всем вместе, а добиться этой слаженной работы очень непросто. Когда каждый на своем месте будет делать то, что должен, вот тогда будет результат, — заключила Кондратьева.



Наталья Жирнова